De nombreux joueurs ont été surpris de rencontrer le départ de deux grands développeurs de l’équipe Bioware. Les deux ont fait l’histoire dans l’étude, donc personne ne s’attendait à ce que cela devienne possible. Mais, malheureusement, le changement est plus que marqué et avec lui sont venus les doutes des joueurs concernant le retournement pour Anthem.

Heureusement, ça a été Christian Dailey, directeur de BioWare Austin, qui voulait calmer les esprits et l’inquiétude de la part des fans. Pour cela, il a confirmé qu’il est en charge de contrôler le développement d’Anthem et son renouvellement, voire le développement de Dragon âge 4. De cette façon, cela détend les fans quand il s’agit de penser que leurs œuvres pourraient être annulées.

Bien sûr, dans son message sur les réseaux sociaux, il remercie les fans pour tout le soutien reçu et même l’enthousiasme manifesté envers il est temps de penser à Anthem et le grand changement qui est sur le point de prendre. Il souhaite le meilleur aux deux collègues qui ont annoncé leur départ et, bien entendu, s’assure que l’équipe Bioware continuera à travailler là où elle s’était arrêtée, en gardant le bon rythme des deux travaux.

En attendant, nous devons nous rappeler que Anthem est disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4, bien qu’avec un gros changement qui rend le travail ce que les joueurs attendaient à son lancement. Quant à Dragon Age 4, pour le moment il va falloir attendre, même si la promesse est plus qu’intéressante pour les joueurs.