Deux résultats inattendus de la deuxième manche voient Rogue et G2 Esports s’affronter en demi-finale du LEC.

Ce n’était certainement pas le match auquel la plupart des gens s’attendaient. Peu de gens prévoyaient que Fnatic vaincrait G2 et encore moins appelaient MAD Lions en obtenant 3-0 dans la fourchette inférieure. Donc, avec Fnatic maintenant enfermé en tant que boss final du LEC, il revient à G2 Esports et Rogue de se battre pour avoir une chance d’obtenir leur remboursement individuel. L’action débute le samedi 5 septembre et le vainqueur de la série affrontera Fnatic dimanche. Les trois équipes sont verrouillées pour la phase de groupes du Mondial, cependant, un titre LEC reste encore beaucoup à jouer.

Rogue contre G2 Esports

Larssen s’est présenté contre MAD, maintenant il doit le faire contre G2 et Caps.

La première place prend la deuxième place dans la demi-finale du LEC. Alors que la voie médiane montre clairement lors des séries éliminatoires que ce sera le rôle déterminant, les fans saliveront à la perspective d’un Bo5 de Caps contre Larssen. Ce dernier étant le All-Pro mid laner, il avait beaucoup à prouver dans la série contre les MAD Lions, après que son équipe ait été 0-3 contre Fnatic. Larssen s’est certainement présenté contre MAD et a certainement fait taire tous les critiques qui le critiquaient.

Son homologue n’est autre que Caps. Alors que son équipe G2 a connu des difficultés au début de Summer Split, Caps a toujours été le joueur qui a continué à apparaître. Pendant les éliminatoires, cependant, Caps a progressé et a montré pourquoi il était l’un des meilleurs d’Europe. Il a été l’une des étincelles brillantes de la série contre Fnatic et il cherchera à continuer cette forme contre Rogue.

Quant au reste des couloirs, Finn était un problème pour Rogue contre Fnatic, bien qu’il ait montré une meilleure facette de lui-même dans la série contre MAD. Le plus impressionnant était Inspired, qui, comme son homonyme, était inspirant à regarder. Le passage inspiré à des junglers plus agressifs est exactement ce dont Rogue a besoin, et c’est exactement le soutien dont ses laners solo auront besoin contre G2.

Prédire une série sera toujours difficile, même si nous allons mettre nos chapeaux de cinq matchs et dire que celui-ci tient la distance. L’histoire d’une revanche G2 contre Fnatic nous a excités, mais nous pensons que ce sera Rogue qui aura la chance de se venger. Il restera cependant les cinq pleins, donc 3-2 Rogue est notre appel.

Fnatic

Selfmade s’est démarqué contre G2 et il sera une grande aubaine lors de la grande finale.

Un autre coup à un titre LEC pour les métiers à tisser Fnatic. Bien que décevante au printemps, l’organisation légendaire voudra revendiquer son premier titre depuis le passage de EULCS à LEC. Cette année verra également G2 ou Fnatic, s’ils remportent le LEC, prendre la tête de l’organisation avec le plus de titres régionaux en Europe. Fnatic a montré un réel désir de battre G2 au Round 2 et ce même désir va être requis contre Rogue ou G2.

Fnatic a continué à montrer des faiblesses dans son jeu, notamment ils semblent toujours manquer de compétences en communication à des moments clés. Si G2 n’avait pas lancé le troisième match, nous ne parlerions peut-être même pas de Fnatic en tant que patron de la grande finale. Fnatic devra travailler là-dessus, tout en s’assurant de voir ce que ses adversaires feront ressortir samedi.