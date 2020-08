Alors que Rogue et MAD Lions ont dominé la saison régulière, G2 et Fnatic sont à nouveau prêts à s’affronter dans la finale Upper Bracket.

MAD Lions et Rogue étaient censés entrer en séries éliminatoires et sortir de l’autre côté en tant que forces dominantes de la LEC. MAD a réussi à remporter un match de sa série avec G2, mais c’était à peu près tout pour eux. Quant à Rogue, Fnatic a stupéfié la plupart des experts, y compris nous-mêmes, en battant Rogue dans un 3-0. Maintenant que MAD fait face à une élimination potentielle dans une série de do-or-die contre Schalke, les choses semblent difficiles pour le côté espagnol. Au moins, Rogue ira aux Mondiaux de toute façon, bien qu’une course de Play-in délicate puisse les attendre.

MAD Lions contre Schalke 04

Shad0w doit intervenir pour arrêter Gilius si MAD veut arrêter Schalke.

Le premier match éliminatoire du week-end verra MAD Lions affronter Schalke 04 et se retrouver face à face avec leur course miracle. Schalke a été littéralement imparable au cours des cinq dernières semaines et MAD n’en sera que trop conscient. Avec l’élimination en jeu, MAD pourrait voir la possibilité que leur Summer Split se termine beaucoup plus tôt qu’ils ne l’avaient prévu. Le vainqueur ira affronter Rogue dimanche. Avec une place aux Mondiaux déjà confirmée pour Rogue, le vainqueur de cette série verra également sa place aux Mondiaux verrouillée.

Schalke entrera dans la série comme l’équipe la plus en forme de la LEC, et avec tout le battage médiatique, il est difficile de les voir au-delà de la série. Les MAD Lions devront tirer parti de toutes leurs connaissances de Summer Split pour vaincre Schalke. Shad0w, qui a récemment été sélectionné dans l’équipe All-Pro LEC de la scission, devra travailler dur pour fermer l’homme en forme Gilius. Nous n’avons pas eu beaucoup de séries serrées dans les séries éliminatoires de la LEC jusqu’à présent, et nous pensons que c’est peut-être la plus difficile à suivre. Pour nous, la course de Schalke se termine ici, la réalité de l’élimination étant ce qui a poussé MAD à la victoire. Nous avons mis 3-2 à MAD.

G2 Esports contre Fnatic

Perkz et Caps seront la clé de la victoire pour G2.

La rediffusion de la grande finale à presque tous les EU LoL s’est scindée récemment. G2 et Fnatic semblaient avoir passé le flambeau à MAD et Rogue plus tôt dans la scission, mais les vieux chiens ont encore du combat en eux. G2 a écarté les MAD Lions lors du premier tour d’une série 3-1, alors que Caps et Perkz, en particulier, semblaient dominants. Le 3-0 de Fnatic contre Rogue, cependant, était presque plus impressionnant et donnera aux fans la finale Upper Bracket qu’ils désirent. Pour Fnatic, c’est Nemesis qui a finalement commencé à avoir l’air à l’aise dans la voie médiane et a semblé plus que capable contre Larssen, qui a également fait partie de l’équipe LEC All-pro de la saison. Alors qu’un match contre l’ancien Fnatic mid Caps l’attend, Nemesis devra intensifier ce week-end pour prouver pourquoi il mérite d’être sur Fnatic.

G2 contre Fnatic se sent toujours comme un match impossible à appeler. Cependant, la mémoire récente vous dit que G2 est tout simplement le meilleur côté, en particulier lorsqu’il s’agit de la série Best of 5 contre Fnatic. Cela dit, la forme est temporaire, et ces Playoffs et Summer Split ont déjà été farfelus. Nous pensons donc que les temps changent. Désormais, il est peu probable que Fnatic vaincra G2 3-0, d’autant plus que les deux équipes se sont affrontées. Nous allons 3-1 à Fnatic, mettant en place une potentielle finale G2 contre Fnatic dans quelques semaines.

Coquin

Statistiquement le meilleur mid laner de l’UE, Larssen sera au centre de Rogue.

Rogue a terminé la LEC en tant que tête de série et une place aux Mondiaux. La défaite 3-0 contre Fnatic a légèrement pris l’avantage sur la scission miracle de Rogue, un œil sur les Mondiaux ressemblant à une réalité. Rogue affrontera Schalke ou MAD Lions dimanche, le vainqueur se classant parmi les trois premiers au Mondial et une place en finale du Lower Bracket contre le perdant de la série G2 contre Fnatic. Avec Rogue déjà verrouillé pour les Mondiaux, ils feront face à une équipe qui aura également des Mondes verrouillés, ce qui pourrait donner à Rogue l’avantage. Pour nous, nous pensons que Rogue a battu Schalke 3-1 et MAD 3-0, en fonction de qui ils affrontent.

