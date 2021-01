Après l’annonce de l’arrivée d’Apex Legend sur Nintendo Switch, nous avions peu de nouvelles du jeu jusqu’à ce qu’en octobre, il a été annoncé qu’il serait retardé jusqu’à cette année. Depuis lors, Electronic Arts n’a pas publié de nouvelles informations et la date de sortie du Battle Royal Respawn Entertainment semblait ne jamais arriver. Et en fait, officiellement, nous n’avons toujours pas de nouvelles, mais il semble que la description japonaise de la chaîne YouTube officielle du jeu soit sortie de la langue.

Apex Legend arrivera sur Nintendo Switch le 2 février selon sa chaîne YouTube officielle

BREAKING: La version japonaise sur YouTube indique qu’Apex Legends arrivera sur Switch le 2 février. “Et le 2 février, il sera possible de jouer sur Switch en même temps que le début de la saison 8!” pic.twitter.com/63TpUn27Mx – Apex Legends News (@TitanfallBlog) 18 janvier 2021

L’habituel, jusqu’à ce qu’il y ait une confirmation officielle, vous ne lancez pas les cloches à la volée mais dans la version japonaise de la chaîne YouTube, il est très clair «Et le 2 février, il sera possible de jouer sur Nintendo Switch en même temps que le huitième saison ». Si tel est le cas, l’annonce par Electronic Arts devrait être presque imminente. Juste au cas où, et tant que vous avez Amazon Prime, j’entrerais dans ce lien pour récupérer l’aspect gratuit qu’il y a pour Wraith et je serais conscient du reste des aspects qui sont donnés gratuitement. Ce qui d’ailleurs, au cas où vous ne le saviez pas encore, chaque fois qu’Apex Legend arrivera sur l’hybride Nintendo, il le fera comme Jeu gratuit 2, donc nous pouvons tous jouer sans rien payer. J’espère que nous pourrons réunir quelques-uns de NextN et la communauté pour jouer à un jeu sur notre chaîne Twitch. Qui s’inscrit?

