Respawn et EA nous proposent de contrôler une nouvelle légende, et de combattre dans une nouvelle version de la carte Canyon of the Kings.

Respawn Entertainment continue de nous préparer pour le début de ce qui sera le Saison 8 de Apex Legends. Désormais et à travers une nouvelle bande-annonce, le studio nous montre une courte animation dans laquelle on peut apprécier certains éléments que l’on verra dans sa prochaine mise à jour et parmi lesquels l’ajout de Walter «Fuse» Fitzroy, son nouveau personnage, se démarque.

La vidéo en question nous montre la nouvelle légende qui arrive à Canyon des rois à bord d’un immense navire et entouré de nombreux fans. Bien que Fuse ait l’air gai et qu’il semble même que son arrivée marque le début d’une grande fête, il est rapidement ruiné par une voix mystérieuse qui s’appelle Maggie.

Les explosions vues dans la bande-annonce seront à l’origine du changement de carteApparemment, Maggie et Fuse semblent se connaître et entretenir une relation d’inimitié, puisque la voix n’hésite pas à lancer une attaque contre Walter et toutes les personnes présentes. En fait, il est sous-entendu que c’est précisément cette attaque qui générera les changements que nous verrons reflétés sur la carte au cours de la nouvelle saison, bien que son apparence finale reste à savoir.

En fin de compte, Fuse parvient à arrêter l’attaque et se prépare à passer à l’action aux côtés d’autres légendes. Et d’après ce que montrent certaines de ses capacités, il sera un personnage offensif spécialisé dans la manipulation d’explosifs et d’armes à longue portée. Bien sûr, son style n’a pas empêché la légende d’avoir déjà déclenché une polémique en raison de son design particulier.

La saison 8 d’Apex Legends sera connue sous le nom de Ravage et débutera le 2 février.

