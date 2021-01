NOWWA craint que les joueurs pensent que leur jeu indépendant copie le géant EA, et non l’inverse.

Hunter (Bulletville) / Fuse (Apex Legends).

Plagiat ou pas plagiat? La ligne qui sépare la copie de l’inspiration est très floue et, par conséquent, les litiges sur un possible plagiat – dans les jeux vidéo et dans d’autres secteurs – se retrouvent souvent devant les tribunaux à la recherche d’un verdict. Mais si vous êtes un petit studio indépendant et que vous avez l’une des plus grandes entreprises du secteur devant vous, la résolution n’est pas si simple. Bulletville est un jeu de tir free-to-play actuellement en développement par le studio indépendant MAINTENANT, qui accusent maintenant Respawn Entertainment et EA du plagiat dans la conception de Fusible, le nouveau personnage d’Apex Legends.

Annoncé il y a à peine deux jours, Fuse est un personnage qui fera ses débuts dans Apex Legends le 2 février, dans le cadre de la saison 8 du jeu. “Fuse est un homme avec un cache-œil, des vêtements de motard, une boucle de crâne, un bras mécanique, une moustache, une ceinture de grenade, des gants, un collier, une veste avec un symbole circulaire au dos, des étuis sur les jambes, une palette de couleurs rouge et grise et une mèche de cheveux grise caractéristique », déclare NOWWA dans le communiqué de presse qu’ils partagent avec nous.

Et ils mentionnent tous ces éléments spécifiques car, par coïncidence, ce sont les mêmes éléments que Hunter présente dans sa conception, le héros principal de son aventure. “L’équipe de NOWWA, un petit studio indépendant travaillant à Bulletville, pense que ces pintes sont très familières“, commente un représentant, avant d’inclure une image comparative avec les dessins de sa création, et du nouveau personnage d’Apex Legends. En cela, ajoutent-ils, NOWWA a présenté son personnage pour la première fois il y a environ deux ans, alors ils prétendent qu’il leur est impossible d’avoir commis le plagiat.

Nous avons réalisé des playtests BulletVille avec des équipes EAPour renforcer leurs affirmations, l’étude explique que armes de chasseur ce sont un pistolet et un lance-roquettes. Quelque chose qui, selon eux, correspond à nouveau avec la conception du nouveau personnage Respawn, puisque la capacité ultime de Fuse utilise un lance-roquettes. Cette étude indépendante souligne de nombreuses coïncidences. Et si quelqu’un se demande comment il est possible que Respawn ait eu connaissance du projet en développement d’une petite équipe du Liechtenstein, NOWWA ajoute que “nous avons réalisé Tests de jeu BulletVille avec les équipes EA en octobre et novembre 2020 “.

Raison pour laquelle ils considèrent qu’il y a eu plagiat de la part du studio californien: “Nous sommes heureux que l’équipe d’Apex Legends ait tellement aimé le style de Hunter que nous voulions le recréer dans Apex Legends Nous espérions même faire un crossover à un moment donné! Cependant, nous craignons qu’en tant que petit studio indépendant dont le jeu n’est même pas encore sorti, nous serons accusés d’être une copie d’Apex Legends, ce qui n’est certainement pas le cas », conclut le représentant de NOWWA.

Sans entrer dans les évaluations à cet égard, les cas de plagiat sont généralement très complexes à traiter sauf dans des cas tout à fait évidents, et il sera intéressant de savoir comment EA et Respawn Entertainment réagissent à ces accusations de la part des créateurs de Bulletville. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la bataille royale d’EA débutera sa huitième saison le mois prochain, tandis que l’équipe de Bulletville se concentre sur la version bêta de son jeu, pour laquelle vous pouvez vous inscrire sur son site officiel.

