En juin 2020, nous avons eu une grosse surprise avec l’annonce que finalement l’un des battle royale du moment, Apex Legends, viendrait sur la console hybride de Nintendo. Malheureusement, cette confirmation ne s’est accompagnée d’aucune sorte de date de sortie, mais à partir de ce moment précis, elle a attendu le moment où la société confirme votre arrivée.

Depuis lors, toutes sortes d’indices ont émergé indiquant cette possible première. Bien que le plus récent soit celui qui a attiré le plus d’attention depuis qu’il met à l’honneur le 2 février pour tous les joueurs. Une idée qui semble sans aucun doute plus qu’intéressante pour les joueurs. Bien sûr, oui, sans confirmation de l’étude qui l’affirme enfin.

Apex Legends | Arts électroniques

Ces dernières semaines, toutes sortes de déclarations ont fait leur apparition, indiquant que la société Nintendo aurait de gros lancements entre les mains. Mais, malheureusement, il n’a pas été en mesure d’affirmer ou de nier les rumeurs. Quelque chose qui ne s’est pas produit non plus dans le cas d’Apex Legends, un travail qui restera un mystère pour les joueurs depuis même Respawn n’a pas confirmé cette date de sortie. Par conséquent, nous devons prendre les informations avec un grain de sel et être patients.

En attendant, nous vous rappelons qu’Apex Legends est actuellement disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4. C’est l’un des titres les plus prometteurs qui fête actuellement l’arrivée de sa nouvelle saison et, avec lui, un nouveau héros prêt à révolutionner le lieu. Simplement prêt à surmonter tout obstacle qui se présente à vous.