Cela fait quelques mois depuis l’arrivée de la dernière légende et le début de la saison 7 d’Apex Legends. Cela signifie qu’une nouvelle saison débutera très bientôt et aujourd’hui Respawn Entertainment l’a confirmée et a donné un aperçu des nouvelles qu’elle apportera.

Bien sûr, la saison 8 d’Apex Legends introduira une nouvelle légende et cette fois ce sera Fuse, le champion de Salvo. On sait peu de choses sur ce nouveau personnage et pour le sensibiliser, un nouvel épisode de l’Histoire des Terres Sauvages a été partagé.

Le nouveau court-métrage présente Fuse, de son vrai nom Wally, et l’amitié qu’il entretient et a forgée depuis plusieurs années avec son ami d’enfance Mags. Les deux sont des habitants de la planète Salvo. On constate également que les 2 personnages ont réussi à sortir de situations très dangereuses. Cependant, leur union prend fin après qu’il a été annoncé que Salvo ferait partie du Space Syndicate, une association à laquelle Mags s’oppose et qui met en péril la continuité de l’amitié avec Fuse, qui révèle qu’il ira aux jeux Apex. Vous pouvez voir comment l’histoire se termine dans la vidéo Respawn Entertainment partagée ci-dessous.

Il y aura de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans la saison 8: Mayhem

Après avoir regardé l’incroyable introduction, vous pourriez penser que Fuse aurait du mal à rejoindre les jeux Apex. Cependant, à la fin, il a réussi, comme on peut le voir dans les premières illustrations du personnage qu’il aura un bras robotique et que ses compétences en tant que casse-cou et expert en démolition continueront d’être très utiles dans Apex Legends.

Comme à d’autres occasions, dans cette nouvelle saison, un nouveau Battle Pass sera mis en œuvre, avec lequel les joueurs pourront obtenir plus de 100 objets, tels que des tenues légendaires, des packs Apex et des Holo-Sprays. De plus, la saison 8 commencera en mode classé et la nouvelle arme 30-30 Repeater, l’arme la plus populaire de Salvo, sera disponible.

Un autre des détails les plus intéressants de la nouvelle saison est que l’inclusion de Fuse apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités à la carte Canyon of the Kings, car on prévoit qu’elle sera remodelée. Cependant, Respawn Entertainment n’a pas partagé plus de détails sur la nouvelle saison que la bande-annonce de l’histoire de Fuse, nous devrons donc attendre un peu plus longtemps pour découvrir ses capacités et voir la carte avec les modifications pour la première fois.

La bonne nouvelle est que l’attente ne sera pas longue, car la saison 8: Mayhem débutera le 2 février.

Si vous êtes fan d’Apex Legends, vous pourriez également être intéressé par Respawn Entertainment, car le développeur a construit un vaste univers depuis Titanfall. La chose intéressante que nous avons apprise récemment est qu’il pourrait déjà travailler sur son nouveau jeu et qu’il pourrait avoir un mode service.

Apex Legends est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Il est également jouable sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S grâce à la rétrocompatibilité. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

