Le circuit d’automne de la compétition e-sport d’Apex Legends arrive au début du mois prochain. EA et Respawn Entertainment ont annoncé mardi que les Apex Legends Global Series (ALGS) se poursuivraient avec le circuit d’automne à partir du 3 octobre, avec un prize pool de 500 000 $.

L’ALGS sort d’une solide course dans son circuit d’été car, comme la plupart des autres acteurs du monde du divertissement, elle a été forcée de s’adapter à la pandémie. La série Summer Circuit a vu plus de 2000 équipes se disputer une place dans les séries éliminatoires, qui atteindront ses séries éliminatoires les 12 et 13 septembre pour lesquelles les meilleures équipes se sont qualifiées. Le circuit d’Autum fera de même, à partir du 3 octobre et se déroulera pendant les éliminatoires du circuit d’automne les 19 et 20 décembre.

EA utilisera une technologie de production de diffusion basée sur le cloud afin de diffuser le dernier daue de chaque tournoi du circuit via Twitch et la chaîne YouTube ALGS. Les dates du circuit d’automne sont:

* Circuit d’automne n ° 1: 3-5 octobre

* Circuit d’automne n ° 2: 17-19 octobre

* Circuit d’automne n ° 3: 31 octobre – 2 novembre

* Circuit d’automne n ° 4: 7-9 novembre

* Circuit d’automne LCQ: 5-7 décembre

* Playoffs du circuit d’automne: 19-20 décembre

Pour en savoir plus sur le circuit d’automne de l’ALGS, cliquez ici.