Dans quelques jours, Respawn Entertainment ouvrira la saison 8 d’Apex Legends. Comme à d’autres occasions, le départ de cette étape sera marqué par une nouvelle légende, Fuse. Petit à petit, nous avons l’occasion d’en apprendre plus sur lui et aujourd’hui nous avons non seulement examiné ses capacités possibles, mais aussi la destruction que certaines des modifications de la carte de Canyon of Kings entraîneront au cours de la nouvelle saison.

Dans moins de 2 semaines, Apex Legends accueillera le nouveau personnage de Walter «Fuse» Fitzroy, un expert en explosifs dont le doubleur sera Ben Prendergast. Lorsque la planète Salvo a rejoint le Syndicat des Mercenaires, Fuse a eu l’opportunité de participer aux jeux Apex. Comme nous l’avons mentionné dans une note précédente, Mag, son amie d’enfance et complice de multiples projets, n’était pas contente de cela. Cependant, rien n’a fait changer d’avis à Fuse et l’arrivée de ce nouveau personnage dans les jeux Apex s’est déjà confirmée.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Apex Legends pourrait venir sur Nintendo Switch en conjonction avec l’ouverture de la saison 8.

L’accueil de Fuse est devenu incontrôlable

Respawn Entertainment a partagé une nouvelle vidéo cinématographique montrant que pour l’accueillir, une grande cérémonie a été organisée dans le Canyon of the Kings au cours de laquelle de nombreux feux d’artifice seraient lancés depuis le navire sur lequel Fuse est arrivé.

Comme prévu, cette nouvelle saison verrait une refonte majeure de la carte et la bande-annonce révèle que Maggie était responsable, interceptant le système du navire et faisant tirer des canons sur la foule et faire exploser des explosifs, gâchant la cérémonie. et a causé de grandes destructions dans une grande partie de la carte du Canyon des Rois.

Dans la vidéo, nous pouvons voir le degré de destruction, mais nous ne savons toujours pas à quoi ressemblera cette région sur la carte une fois la saison 8: Havoc commencée, le 2 février. Nous vous laissons avec la bande-annonce pour voir les performances ruinées de Fuse.

Apex Legends est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Il est également jouable sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S grâce à la rétrocompatibilité. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

