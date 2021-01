Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Apex Legends fêtera bientôt son 2e anniversaire, qui coïncidera avec la semaine de début de la saison 8: Havoc. Respawn Entertainment a préparé une grande surprise pour les joueurs, qui pourront non seulement jouer avec une nouvelle légende, mais également jouer à la première carte du jeu, Canyon of the Kings, mais avec plusieurs modifications, qui leur rappelleront la première en 2019. Eh bien, si vous vous attendiez à ces changements, Electronic Arts les a récemment détaillés et vous a laissé jeter un œil à l’intérieur du jeu.

Le développeur a partagé une vidéo dans laquelle la présentation du gameplay de la saison 8: Havoc est faite. La chose la plus frappante pour beaucoup est que vous pouvez voir la nouvelle légende Walter Fitzroy, mieux connu sous le nom de Fuse, faire le luxe de ses compétences au combat et jeter un œil à sa capacité de signature, qui lui permet de lancer une sorte de grenade qui explose dans l’air et couvrant la zone ci-dessous avec une pluie de feu. Cependant, Electronic Arts devrait partager plus tard une vidéo montrant les capacités du personnage en détail.

La nouvelle saison, comme nous l’avons mentionné, en plus d’introduire l’arme 30-30 Repeater, apportera un nouveau Battle Pass, avec lequel les joueurs pourront obtenir de nombreuses récompenses attrayantes, telles que les tenues Bad to the Bone pour Lifeline et Radical Action. pour Bangalore., ainsi que le skin légendaire DMRX-1 pour le Longbow, qui sera réactif. Dans une affaire d’artillerie, les cartouches dorées seront également ajoutées, qui ont la même capacité que les violettes, mais comprennent un accessoire de rechargement automatique.

Fuse a apporté la destruction et de nombreuses modifications au Canyon of Kings

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce d’introduction de Fuse, son accueil a été saboté et a entraîné la modification d’une grande partie de la carte de Kings Canyon. Le navire qui a été abattu fera partie de la carte. En tombant, il a renversé une montagne et a ouvert une section auparavant inaccessible et des sections impopulaires telles que la ferme ont été supprimées.

Le navire détruit présentera de nouvelles possibilités de jeu

Cela a également entraîné une contamination par déversement de carburant.Ainsi, pendant cette saison, vous verrez des unités ECHO (Nettoyage écologique et sensibilisation aux risques) sur place, ainsi que des tours de guet et plus de nouveaux articles comme des entrepôts qui appartenaient au navire détruit., Auxquels il sera possible. pour entrer lorsque sa porte explose et à partir de quelles armes, munitions, accessoires et plus de butin peuvent être récupérés. Cela dit, ces emplacements devraient remplacer les bunkers de la saison 5.

Il faudra détruire les portes pour entrer dans ces entrepôts

L’épave du navire fournira une place importante aux joueurs, car elle leur donnera une position en hauteur. La destruction a atteint l’artillerie et les tunnels voisins, et maintenant ce sera un endroit par lequel accéder à cette région au nord de la carte, qui, avec tous ces changements, devrait être un point plus attrayant pour atterrir.

Et vous, êtes-vous satisfait des ajouts de la nouvelle saison? Quelle a été celle qui a le plus retenu votre attention? Dites le nous dans les commentaires.

Apex Legends est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC, mais il est également jouable sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S grâce à la rétrocompatibilité. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

