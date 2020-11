L’entreprise enregistre des données pires qu’en 2019, mais continue de dépasser ses attentes.

Arts électroniques a annoncé ce matin ses résultats financiers du dernier trimestre de l’exercice, de juillet à septembre 2020. Une période qui s’est clôturée avec de pires chiffres que 2019, mais soutenu par les sorties de Madden NFL 21 et UFC 4, ainsi que par la performance continue d’Apex Legends et les revenus récurrents de FIFA Ultimate Team.

Dans son rapport fiscal (via Games Industry), la société annonce un résultat net de 1,15 milliard de dollars, une baisse de 15% d’une année sur l’autre et un bénéfice net de 185 millions de dollars, ce qui représente une diminution de 88% par rapport à l’année précédente. Avant que quiconque ne panique, il y a deux raisons claires à cette immense baisse: d’une part, le lancement de FIFA 21 cette année a été reporté jusqu’à le troisième trimestre, Le principal moteur de vente d’EA chaque année.

Le deuxième trimestre de 2019 a présenté un nouveau FIFA, ce qui ne s’est pas produit cette annéeEt, d’autre part, l’entreprise a reçu l’année dernière une exception fiscale qui a grimpé en flèche ses bénéfices au-dessus de l’habituel. En d’autres termes, il s’agit d’une baisse attendue, et en fait, l’entreprise indique que les résultats sont au-dessus de vos prévisions trimestriel. Au-delà de ces données, les réservations nettes ont diminué de 31%, probablement en raison de absence d’un nouveau FIFA, tandis que les services en ligne ont augmenté de 13% et que les revenus provenant de la vente de jeux complets ont chuté de plus de moitié, à 282 millions de dollars.

Quant aux lancements, Madden 21 a près de 30% de joueurs en plus que l’année dernière, alors que Star Wars: Squadrons “a réalisé des performances supérieures aux attentes”, sans fournir de chiffres de ventes. Et il en va de même pour l’UFC 4. EA affirme qu’il s’agit de la tranche la plus réussie de la saga UFC à ce jour, bien qu’il n’indique pas en fonction de quelle métrique, si les unités vendues, le revenu ou le nombre d’utilisateurs.

EA s’attend à ce qu’Apex Legends dépasse le milliard de dollars avant la clôture de l’exerciceCelui qui fournit le plus de données provient de FIFA 20, où ils affirment que la livraison est proche de 35 millions d’utilisateurs à partir de septembre. De même, les chiffres d’EA Play continuent de croître et accumulent déjà plus de 6,5 millions d’abonnés de paiement. Enfin, les revenus de Légendes Apex ont augmenté de 24% ce trimestre par rapport à 2019. Et ici, la société souligne que le jeu de Respawn est en passe d’entrer dans plus de Milliards de dollars tout au long de sa vie, d’ici mars 2021.

Un jalon, dont 500 millions les dollars n’arriveraient que dans le exercice en cours. Parallèlement aux résultats, EA a également confirmé le développement de 6 jeux en cours pour l’année prochaine, y compris un nouvel épisode de la saga Battlefield.

En savoir plus sur: Electronic Arts, Fiscal Results, Apex Legends, Madden nfl 21, UFC 4, Star Wars Squadrons et EA Play.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');