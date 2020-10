Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Apex Legends sera sur le marché pendant 2 ans dans les mois à venir et depuis sa création, Respawn Entertainment a soutenu le jeu et grâce à cela, il dispose désormais d’une base de joueurs solide. Le titre est né en tant que Battle Royale étant donné que ce style de jeu était en plein essor, mais y a-t-il une possibilité qu’il devienne plus que cela? Le développeur a déjà des plans pour étendre sa franchise.

Le directeur du jeu, Chad Grenier, dans une interview avec Eurogamer a été interrogé sur la possibilité qu’Apex Legends élargisse ses horizons et devienne quelque chose de plus qu’un Battle Royale.

La réponse du manager a été très intéressante, car elle a montré que, bien qu’ils se concentrent sur «le maintien d’un jeu de qualité», ils imaginent déjà des moyens de l’étendre, ce qui implique de l’amener à «de nouveaux joueurs, de nouvelles plateformes, mais aussi de nouvelles façons pour jouer à Apex ».

«En ce moment, nous sommes une Battle Royale. Je pense que si vous regardez vers l’avenir, nous avons beaucoup de conversations sur, vous savez, devrions-nous aller au-delà de Battle Royale? Nous avons ce modèle de légendes que les gens adorent, de quelles autres façons pourrions-nous les utiliser? », A commenté Grenier.

Dans le cas où vous l’avez manqué: La saison 7 d’Apex Legends commencera bientôt, emmenant les joueurs sur une nouvelle carte et présentant la nouvelle légende Horizon.

Respawn Entertainment imagine déjà comment augmenter la portée d’Apex Legends

Bien que ces plans ne soient pas avancés, il est clair que les intentions de Respawn Entertainment d’étendre le jeu ont déjà été vues. Nous disons cela parce que le titre free-to-play a des modes de jeu limités qui donnent plus de variété au style de jeu Battle Royale et qui en fin de compte pourrait aider à proposer une autre proposition qui plaira aux autres joueurs, par exemple.

«Je pense qu’avec impatience, vous verrez le jeu devenir plus qu’un simple jeu de bataille royale. Vous voyez que nous avons tous ces LTM [modos de juego de tiempo limitado] et d’autres façons de jouer. Je pense que c’est un bon début », a déclaré le développeur.

Il ne fait aucun doute qu’Apex Legends s’est avéré être un succès en tant que jeu vidéo, mais il a aussi une histoire pour chacun de ses personnages et le développeur élargit constamment l’univers, qui est le même que Titanfall, à travers des courts métrages animés et même Grenier le fait. Des mois ont mentionné qu’il aimerait que la franchise ait une série animée.

Souhaitez-vous qu’Apex Legends se développe au-delà de Battle Royale? Dites le nous dans les commentaires.

Apex Legends est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Cependant, la version Nintendo Switch est déjà confirmée et arrivera sur Steam dans quelques jours. Pour les joueurs qui n’ont jamais essayé le titre, il y a une très bonne nouvelle, car l’édition Champion arrive, offrant tous les personnages des saisons précédentes débloqués dès le début. Vous pouvez trouver plus d’actualités sur ce jeu si vous visitez son onglet.

