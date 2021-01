Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Aujourd’hui, c’était une très bonne nouvelle pour les joueurs d’Apex Legends, car Electronic Arts et Respawn Entertainment ont annoncé que la saison 8 commencerait très bientôt et que, lors d’occasions précédentes, il y aurait beaucoup de nouvelles. Eh bien, apparemment, il y aura des nouvelles encore meilleures pour les joueurs de Nintendo Switch, car le titre pourrait faire ses débuts avec la nouvelle saison.

Dans le nouveau court métrage de Wildlands Stories, Respawn Entertainment permet aux fans de jeter un coup d’œil à Fuse, la nouvelle légende qui fera ses débuts dans Apex Legends dans la saison 8: Mayhem.

Ce qui est intéressant, c’est qu’Electronic Arts aurait également anticipé que la version d’Apex Legends pour Nintendo Switch arriverait avec cette saison, le 2 février. Nous disons cela parce que, comme l’ont rapporté les utilisateurs et TitanfallBlog, la description de ladite vidéo YouTube fait référence à la version de Nintendo Switch.

«Et le 2 février, il sera possible de jouer sur Switch en même temps que le début de la saison 8», lit-on dans la description des versions de la vidéo qui selon Video Games Chronicle indiquaient qu’elle était apparue dans des pays comme la Pologne, le Danemark et le Japon.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Apex Legends a été l’un des jeux qui a fait le plus parler d’elle sur Twitter.

Les débuts d’Apex Legends sur Nintendo Switch pourraient être imminents

Selon les informations, dans d’autres descriptions, la référence à Nintendo Switch n’apparaît pas et dans celles qui sont apparues peu de temps après, elle a été éliminée. Cela pourrait signifier qu’Electronic Arts a procédé à la révélation officielle ou qu’il s’agissait simplement d’une erreur qu’ils ont dû corriger par la suite.

Jusqu’à présent, Electronic Arts n’en a pas parlé, nous vous invitons donc à prendre la date d’arrivée éventuelle comme une information non officielle. La seule chose que l’on sait, c’est que le titre pour Nintendo Switch aurait un jeu croisé et une parité de contenu avec les autres versions et qu’il ferait ses débuts sur cette console à l’origine à l’automne 2020, mais il a dû être retardé jusqu’en 2021 pour l’équipe de développement. avoir plus de temps pour y travailler et “rendre justice au jeu et en faire la grande expérience que les joueurs de Switch méritent”, selon la société lorsqu’elle a annoncé le retard. Nous te tiendrons informé.

BREAKING: La version japonaise sur YouTube indique qu’Apex Legends arrivera sur Switch le 2 février. “Et le 2 février, il sera possible de jouer sur Switch en même temps que le début de la saison 8!” pic.twitter.com/63TpUn27Mx – Apex Legends News (@TitanfallBlog) 18 janvier 2021

Attendez-vous avec impatience les débuts d’Apex Legends pour Nintendo Switch? Pensez-vous que le jeu arrivera en février? Dites le nous dans les commentaires.

Apex Legends est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Il est également possible d’y jouer sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S grâce à la rétrocompatibilité. Il est également confirmé que le titre atteindra les téléphones mobiles. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

