Depuis son annonce, Apex Legends est devenu l’un des jeux avec le plus de charisme. Après tout, la bataille royale d’EA et de Respawn a marqué le début d’un nouveau style de coopération. Et, depuis son arrivée, il n’a cessé de se réinventer avec l’intention de toujours offrir aux joueurs la meilleure expérience possible. Une excellente proposition qui, sans aucun doute, a encore beaucoup à offrir.

Fuser a été récemment introduit, son nouveau héros et qui, avec son histoire, a déjà réussi à conquérir de nombreux joueurs. S’il est vrai que beaucoup trouvent Fuser avec un style très similaire à celui d’un autre jeu, rien n’empêche l’équipe d’aller de l’avant avec la proposition dans l’intention de s’assurer que le jeu offre la meilleure expérience possible.

Apex Legends | Respawn Entertainment

De plus, la chose la plus intéressante à propos de sa nouvelle bande-annonce est que celui-ci accueille non seulement Fuser, mais aussi à la nouvelle saison qui débute dans le jeu. Le moment est venu pour les joueurs de profiter de la huitième saison d’Apex Legends où il y a des changements sur la carte et même des secrets dont nous verrons au fil de la saison.

Bien sûr, il y a beaucoup plus à voir dans Apex Legends, mais pour l’instant, il est temps de profiter de son action et de vous laisser emporter par la nouvelle saison présente dans PC, Xbox One et PlayStation 4. Le tout avec une proposition qui continue d’être parmi les premières positions des titres les plus joués et que peu importe le temps que cela prend, cela continue d’être une révolution jouable complète.