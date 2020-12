Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Apex Legends possède un univers riche en personnages et en histoires, qui ont été utilisés par Respawn Entertainment pour créer des courts métrages animés. Pour conclure 2020, le studio de développement a publié un nouveau qui se concentre sur Pathfinder et son passé tragique.

Dans une vidéo de plus de 7 minutes, Respawn Entertainment raconte l’histoire de Fight Night. C’est un style court noir dont le protagoniste est Victor Maldera, un ancien policier qui travaille maintenant comme détective et gardien de sécurité.

L’histoire de Maaldera est tragique, car il a été expulsé de la police après une enquête sur les incendies. Bien que la version officielle indiquait qu’il s’agissait d’un accident, Victor pensait que le responsable était Alexander Nox, que les joueurs reconnaîtront mieux sous le nom de Caustic.

Ainsi, Maldera passe une partie importante de sa vie à chercher Nox et à prouver qu’il avait raison. Un jour, le détective rencontre Pathfinder et l’interroge, obtenant des informations importantes pour son enquête. Ce processus révèle également plus de détails sur les autres personnages d’Apex Legends et le passé de Pathfinder et de son créateur.

Nous ne voulons pas entrer plus dans les détails pour éviter de gâcher les surprises. Vous pouvez consulter le court ci-dessous:

Qu’est-ce que tu en penses? Avez-vous aimé la nouvelle vidéo Apex Legends préparée par Respawn? Dites le nous dans les commentaires.

Apex Legends est disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One, tandis que la version Nintendo Switch arrivera l’année prochaine. Vous pouvez en savoir plus sur ce Battle Royale en cliquant ici.