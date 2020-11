Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques jours, nous vous avons informé de la révélation du Dr Mary Sommers, mieux connue sous le nom d’Horizon, le personnage qui a fait ses débuts dans Titanfall et arrivera bientôt dans Apex Legends. Une vidéo émouvante a révélé son histoire et la promesse qu’il espère tenir, mais aucun détail n’a été donné sur son gameplay. Si vous avez hâte d’en savoir plus sur elle, voici une bonne nouvelle, car Respawn a déjà exploré ses capacités avec un aperçu.

Horizon fera ses débuts dans moins d’un jour dans Apex Legends, avec le début de la saison 7: Rise et pour préparer les joueurs aujourd’hui, le développeur en charge du titre a partagé une courte bande-annonce avec les caractéristiques du personnage.

Comme prévu, Horizon pourra utiliser la gravité à son avantage grâce au fait que lorsqu’il a été piégé dans l’horizon des événements d’un trou noir, il a pu perfectionner la manipulation de la gravité.

La gravité donnera à Horizon un avantage tactique

Dans les jeux Apex, ces compétences seront très utiles, car elles offriront des avantages tactiques. La première capacité est Gravity Lift, qui à travers l’étoile de répulsion créera un vortex avec un flux de gravité inversé, ce qui fera monter les joueurs qui y pénètrent et atteindre des plates-formes élevées, bien qu’il puisse également être utilisé pour surprendre les ennemis et les désorienter. .

Une autre compétence importante sera Spacewalk, qui fonctionnera grâce aux capacités de la combinaison spatiale d’Horizon et lui permettra de manœuvrer dans les airs, en plus de la protéger de l’impact de la chute, de sorte que les hauteurs ne représenteront pas beaucoup de problème.

Enfin, la capacité la plus puissante sera Black Hole, avec laquelle, comme son nom l’indique, vous pourrez créer un petit trou qui attirera tous les personnages à proximité et sera parfait pour sortir les adversaires de leurs couvertures, le rendant plus facile à éliminer. .

Nous vous laissons avec la bande-annonce des capacités d’Horizon.

Que pensez-vous de ce nouveau personnage? Jouerez-vous avec lui? Dites le nous dans les commentaires.

La saison 7 arrivera le 4 novembre et apportera, en plus d’Horizon, une nouvelle carte, un Battle Pass, des récompenses pour la saison et bien plus encore. Nous vous rappelons que cela marquera également les débuts du jeu sur Steam et qu’une nouvelle version du jeu sera disponible et inclura toutes les légendes des saisons précédentes déjà débloquées.

Apex Legends est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. La version mobile et la version Nintendo Switch ont déjà été confirmées, mais on ne sait pas quand elles arriveront. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez son dossier.

