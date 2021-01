Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

A l’occasion des fêtes et du début de la nouvelle année, Konami a participé à un entretien de groupe dont nous vous avons informé et qui a beaucoup retenu l’attention car l’un des créatifs de l’entreprise a mentionné qu’une «annonce liée à Bomberman» allait arriver. Eh bien, si vous êtes l’un des fans enthousiasmés par l’espoir de voir un nouvel épisode de la série, cette nouvelle vous rebutera un peu, car apparemment cette annonce n’était pas la révélation d’un nouveau jeu.

Nous disons cela car Konami vient d’annoncer (via Gematsu) qu’il sera enfin possible de jouer à Bombergirl sur PC. Ce jeu a été annoncé en 2017 et a fait ses débuts en 2018 en tant que titre pour les arcades japonaises. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un spin-off de la franchise Bomberman qui transforme les personnages en personnages féminins, en plus de leur appliquer un style art chibi.

La version PC sera possible grâce au service Amusement Game Station et ce qui est intéressant, c’est qu’elle conservera son mode arcade; c’est-à-dire que les joueurs devront payer pour jouer. 5 billets seront requis par match et auront une valeur d’environ 1 $ USD (environ 21 $ MXN).

Dans le cas où vous l’avez manqué: Un fan reconnu a trouvé un jeu très rare de Bomberman.

シ ロ ち ゃ ん や!

マ ス タ ー! え ら い こ っ ち ゃ!

な ん と 今日 か ら 1/12 (火) 5h00 ま で ボ ン バ ー ガ ー ル が コ ナ ス テ で 遊 べ る よ!

ベ ー タ テ ス ト だ か ら 少 し の 間 だ け ど 、 マ ス タ ー と お

詳 し く は リ ン ク 先 を 確認 し て ね! https: //t.co/Y5CA7BR6I8 pic.twitter.com/T3xGOP8Wsy – ボ ン バ ー ガ ー ル 公式 (@ bombergirl573) 5 janvier 2021

Bombergirl n’est pas encore localisé pour l’Ouest

Bien que les utilisateurs puissent enfin jouer à ce titre sur PC, la mauvaise nouvelle est que cette annonce s’adresse au public japonais, puisque l’emplacement du titre pour l’Occident n’a pas été mentionné, donc le seul moyen sera de le jouer dans la version japonaise .

Il est désormais possible de jouer à une version bêta ouverte qui sera disponible jusqu’au 12 janvier prochain, et les utilisateurs qui participeront recevront 10 billets gratuits. Selon les détails, un compte Konami et un e-Amusement Pass sont nécessaires, en plus du téléchargement du client pour la bêta.

Cette version comportera le même contenu que celui inclus dans l’arcade Bombergirl, mais il y aura quelques différences par rapport à la version originale, telles que des événements, des cartes en ligne, des éléments gachapon et plus de contenu qui arrivera en premier dans la version arcade. En outre, le multijoueur sur l’édition PC sera limité aux utilisateurs de cette version.

Qu’avez-vous pensé de la publicité Bombergirl pour PC? Pensez-vous que ce soit la publicité de Bomberman? Vous attendiez-vous à ce que Konami révèle un nouveau jeu dans la série? Dites le nous dans les commentaires.

Bien qu’il n’y ait apparemment pas encore de plans pour un nouveau jeu Bomberman ou l’arrivée de Bombergirl dans l’Ouest, Konami a révélé il y a quelques mois qu’un mode Bomberman Battle Royale serait disponible pour les utilisateurs de Google STADIA et il semble y avoir une possibilité que puis accédez à plus de plates-formes. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Bomberman en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source