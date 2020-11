Si quelque chose est clair pour nous, c’est que dans Top Gamers Academy nos candidats sont prêts à concourir. Cela peut apporter des moments de tension, mais rien n’empêche la camaraderie et les bonnes vibrations de régner dans l’Académie avec style. Il est donc temps de revoir ce que ce vendredi 20 novembre a été pour les candidats et quelles grandes émotions les ont attendus tout au long de cette journée.

Cours d’anglais avec Íñigo Jordana

Depuis le début du concours, le besoin de savoir parler les langues était très clair pour nos candidats. Après tout, l’un des grands prix est de se rendre au berceau de l’eSport et le fait de pouvoir parler anglais récemment les a beaucoup aidés à faire face à l’un des Représentants OSL. Et tout cela grâce à Íñigo Jordana.

La meilleure chose à propos des cours de ce grand professeur est qu’il n’hésite pas lorsqu’il s’agit de s’amuser avec les candidats. Pour cela, il n’hésite pas à les inciter à danser, à faire ressortir leur côté le plus créatif et à chercher à profiter du apprendre une nouvelle langue. Le tout avec de bonnes vibrations et un excellent soutien pour ces candidats.

Classe Clash Royale avec Carlota De Solís

Bien sûr, après un bon cours d’anglais où la danse a tout commencé, il est temps de profiter de la présence de Carlota à l’Académie. Et la meilleure chose est que cela est venu avec l’intention d’encourager les candidats, non seulement à se limiter à l’apprentissage, mais à vraiment profiter de ce qu’ils font, à participer à nouveau à un grand tournoi Clash Royale.

Après tout, ils sont proches d’une nouvelle nomination et, avec elle, d’une nouvelle expulsion. Par conséquent, dans cet esprit, il leur demande d’en profiter car non seulement cela peut se limiter à vouloir gagner, mais ils devraient vraiment penser à s’amuser et à profiter de ce que l’Académie leur a donné à ce jour.

Création de contenu avec Sergio

Petit à petit, la création de contenu est un sujet qui couvre plus de plateformes. Mais ils partagent tous un point commun et de nombreuses caractéristiques uniques qui Sergio, le professeur de création de contenu, n’hésitez pas à partager. Cela leur montre certains des éléments les plus intéressants à prendre en compte, tels que la possibilité d’inclure des promotions et des tirages au sort à leurs émissions en direct et même d’interagir avec leurs abonnés pour maintenir ce lien avec eux.

Bien sûr, ce ne sont pas les seuls faits intéressants que vous avez partagés avec eux, mais vous leur avez même laissé voir quelques points intéressants lors de la création de contenu. Cela leur dit qu’il est important que leur contenu soit unique, différent et exclusif et, surtout, que pensez beaucoup à l’utilisation du hashtag. De plus, il n’a pas hésité à mentionner qu’Instagram est aussi une bonne source pour créer votre contenu, c’est donc un point de plus à pouvoir exploiter.

Tournoi WWE 2K et cours de casting avec Suja

Comme nous vous l’avons dit, les candidats doivent continuer à progresser dans le monde des jeux vidéo. Et bien sûr, dans une académie où ceux-ci sont si importants, ils ne peuvent pas être limités à seulement trois matchs. Par conséquent, WWE 2K vient présenter de nouveaux défis, cette fois avec l’intention qu’ils puissent gagner plus de points pour leur équipe et où Tolosa a été déclaré grand gagnant.

Bien sûr, nous ne trouvons pas seulement des tournois amusants pour profiter d’un bon contenu. Au contraire, Suja est revenue à l’Académie et, cette fois, son intention est de faire ressortir le côté le plus créatif des candidats lorsqu’il s’agit de commenter les jeux. Quelque chose qui les rapproche un peu plus d’Ibai Llanos, qui lance les jeux de League of Legends, étant l’un des meilleurs au monde.

Avec Suja, ils ont même violé, devenant même un personnage différent pour pouvoir jouer un grand rôle. Mais cette fois, celui qui a pris le Pepelu a été un grand protagoniste et les réactions ont été, pour le moins, variées. Sans aucun doute, nous avons un lanceur de sorts curieux qui ne laisse aucun de ses compagnons indifférent.

Appel vidéo d’un excellent chef d’équipe: Mangel appelle les candidats

Bien sûr, après l’arrivée d’une bonne compétition et d’une classe qui est repartie avec des moments inoubliables, il est temps pour Mangel parle aux espoirs qui font partie des requins citron. Ils n’ont pas hésité, après quelques blagues, à demander directement au Team Manager comment il les voyait et cela, inévitablement, a fait référence au fait qu’ils sont actuellement derniers.

Actuellement, ils obtiendront 30 points supplémentaires grâce à Tournoi WWE 2K et ils sont prêts avec leurs superbes vidéos, mais Mangel n’a pas hésité à chercher les points positifs. Et, malgré le fait qu’ils perdent, il veut toujours qu’ils passent un bon moment. Il est convaincu qu’ils reviendront dans le tournoi et, bien sûr, ils recherchent de nouvelles stratégies pour la formation de l’équipe finale.

Avantage Fortnite et Qualys Gran Turismo

Même si nous sommes proches du grand tournoi, nos espoirs ont encore une chance d’obtenir l’heure supplémentaire de streaming grâce à Avantage Fortnite. Pour cette raison, bien que tout au long de la semaine, ils aient déjà eu leurs grandes compétitions, ils ne peuvent pas abandonner, mais doivent tout donner pour remporter le titre de grand gagnant de cette semaine. De plus, c’est vraiment important puisqu’il s’agit du dernier tournoi Fortnite Profit de l’Académie.

Bien sûr, pour anticiper un peu toute l’action qui arrivera le lendemain, les candidats doivent faire face à une autre compétition. Cette fois avec l’intention de pouvoir obtenir les meilleures places pour courir sur le circuit Gran Turismo. Comment sera l’ordre pour ce samedi maintenant que le nombre de joueurs est si petit?

Mise à jour du classement et flux du jour

Le moment de vérité est arrivé et, bien que nous n’ayons pas de points d’équipe à partager, nous avons d’excellentes propositions en ce qui concerne l’ordre du concours Gran Turismo et, bien sûr, le grand gagnant de Fortnite Benefit. Du dernier streaming bonus pour les espoirs de la Top Gamers Academy.

Alors que la commande de Gran Turismo est partagée avec les candidats qui ont réalisé les meilleurs temps, en revanche, nous trouvons le grand gagnant de la semaine Fortnite Benefit. C’est, ni plus ni moins, que Stark, l’un des meilleurs aspirants de l’Académie au sein de Battle Royale et qui aura l’opportunité de rivaliser avec ses followers pendant une heure supplémentaire de streaming.

Bien sûr, cela ne pourrait pas avoir lieu sans le grand soutien des fans du programme et des adeptes de chaque candidat. Les candidats ont donc l’opportunité unique de remercier tout le soutien avec des streams pour clôturer la nuit. Cette fois avec la grande présence de Tolosa, Zeepos et Toni Cortés.