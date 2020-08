Par Rodolfo León

Il semble que le différend juridique entre Epic Games et Apple va prendre beaucoup de temps, car les choses sont devenues encore plus compliquées pour les créateurs de Fortnite. Récemment, Épique ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de renoncer à leur nouveau système d’achat en jeu et Manzana a décidé de répondre en annulant son compte développeur sur le Magasin d’applications.

Par une déclaration officielle, Manzana a confirmé cette information:

«Nous sommes déçus d’avoir dû annuler le compte Epic Games sur l’App Store. Nous travaillons avec l’équipe d’Epic Games depuis de nombreuses années sur leurs sorties et leurs lancements. Le tribunal a recommandé qu’Epic se conforme aux directives de l’App Store au fur et à mesure de l’avancement de son affaire, directives qu’ils ont suivies au cours de la dernière décennie jusqu’à ce qu’ils créent cette situation. Epic a refusé. Au lieu de cela, ils envoient à plusieurs reprises des mises à jour Fortnite conçues pour enfreindre les directives de l’App Store. Ce n’est pas juste pour tous les autres développeurs de l’App Store et met les clients au milieu de leur combat. Nous espérons pouvoir à nouveau travailler ensemble à l’avenir, mais malheureusement ce n’est pas possible aujourd’hui. «

Qu’est-ce que cela veut dire exactement? Cela signifie que le profil de développeur Epic Games a complètement disparu, rendant impossible le téléchargement de leurs jeux. Cependant, le compte Unreal Engine reste intact après qu’un juge a arrêté l’ordonnance de blocage.

