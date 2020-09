De nouveaux développements surviennent dans la bataille juridique entre Apple et Epic Games.

Apple Inc. a déposé une demande reconventionnelle contre Epic Games plus tôt dans la journée, alléguant une rupture de contrat, qui a vu le développeur de jeux vidéo basé en Caroline tenter de contourner les frais d’achat in-app d’Apple avec son titre populaire Fortnite: Battle Royale. Selon les documents officiels du tribunal de district des États-Unis, Apple allègue qu’Epic Games a collecté plus de 600 millions de dollars de revenus de Fortnite dans l’App Store.

Demande reconventionnelle d’Apple

En raison de la «rupture de contrat» d’Epic, Apple demande des dommages-intérêts. Ce développement est le dernier de la bataille en cours entre Apple Inc. et Epic Games, qui a eu lieu début août. Apple n’a pas reculé du tout. En conséquence, les joueurs Apple iOS ne peuvent pas installer ou jouer à Fortnite sur aucun de leurs appareils.

La déclaration liminaire sur la demande reconventionnelle est un révélateur de ce que pense Apple de la situation. Ils affirment que cette «entreprise moderne Robin Hood» n’a pas droit à leurs actions.

«Le procès d’Epic n’est rien de plus qu’un désaccord fondamental sur l’argent. Bien qu’Epic se présente comme une entreprise moderne de Robin Hood, il s’agit en réalité d’une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui ne veut simplement rien payer pour l’énorme valeur qu’elle tire de l’App Store. Les demandes de traitement spécial d’Epic et ses cris de «représailles» ne peuvent pas être conciliés avec sa rupture flagrante de contrat et ses propres pratiques commerciales, car il engrange des milliards en prenant des commissions sur les ventes des développeurs de jeux et en facturant aux consommateurs jusqu’à 99,99 $ pour des lots de «V -Bucks. «

Le document de 67 pages explique en détail comment la saga Apple vs Epic Games a commencé, où l’ancien prétend: «Epic a décidé qu’il aimerait profiter des avantages de l’App Store sans rien payer pour eux». Cette demande reconventionnelle est venue en réponse au dépôt d’Epic le 5 septembre, où ils ont fait campagne auprès du tribunal pour permettre à Fortnite de revenir dans l’App Store. Selon The Verge, Epic Games doit répondre aux demandes reconventionnelles avant le 18 septembre.

