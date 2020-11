Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a près d’un mois, Apple a dévoilé sa nouvelle gamme de téléphones iPhone, qui portera la technologie Apple vers de nouveaux horizons et les améliorations se refléteraient dans les jeux. Les surprises d’Apple ne s’arrêteraient pas là, car il prévoyait de préparer un autre événement en novembre. La date est arrivée et lors de l’événement dédié au Mac, Apple a présenté une puce puissante et un système d’exploitation renouvelé qui élargiront la portée du jeu sur cette plate-forme.

Lors du dernier événement Apple, la célèbre société technologique de Cupertino a dévoilé la M1, la première puce spécialement conçue pour Mac, qui profitera du système d’exploitation renouvelé pour cette plate-forme, Big Sur.

Nous commencerons par parler du M1, un CPU à 8 cœurs, dont 4 offriront des performances élevées grâce à chaque unité étant la plus rapide au monde en termes de silicium basse consommation. Les 4 autres cœurs offriront un rendement élevé, qui se chargera d’exécuter les tâches les plus légères et laissera les plus exigeantes aux 4 autres.

Puce M1

La puce M1 améliorera les performances du Mac à faible coût énergétique

Selon Apple à seulement 10 Watts, le M1 fonctionnera 2 fois plus vite que “la dernière puce d’un PC portable” et atteindra les performances maximales de ce dernier en n’utilisant que 25% de sa capacité. Un élément important qu’Apple a souligné est que le M1 offrira 3 fois plus de performances par Watt, un bond considérable en matière de puces de silicium de faible puissance.

MacBook Pro 13 pouces avec détails M1

Le M1 aura également intégré «le processeur graphique le plus avancé» qu’Apple ait construit, qui offrira grâce à ses 8 cœurs «les graphiques intégrés les plus rapides dans un ordinateur personnel». Cela sera amélioré par l’unité d’apprentissage automatique intégrée, qui aura un moteur neuronal à 16 cœurs.

MacBook Air avec détails M1

Vous pouvez imaginer que toute cette puissance épuisera la batterie de votre appareil, mais la vérité est que ce ne sera pas comme ça, puisque grâce à la gestion du M1, les Mac auront “la meilleure autonomie”. Par exemple, le MacBook Pro 13 pouces aura une batterie qui durera jusqu’à 20 heures en regardant des films ou jusqu’à 17 heures en naviguant sur Internet, tandis que le MacBook Air aura respectivement 18 et 15 heures d’autonomie avant de devoir recharger son batterie.

Cette puce commencera à être incluse dans le MacBook Air (à partir de 999 USD), le MacBook Pro 13 pouces (à partir de 1299 USD) et le Mac Mini (à partir de 699 USD) qui commenceront à être expédiés le 17 novembre.

Mac Mini avec détails M1

Le nouveau système d’exploitation Big Sur apportera de bonnes nouvelles aux jeux sur Mac

Apple a également présenté Big Sur, la nouvelle version du système d’exploitation macOS qui apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour l’expérience utilisateur. Le plus frappant pour certains est que pour la première fois de l’histoire, les applications iPhone et iPad seront compatibles sur Mac, vous pourrez donc lire des titres comme Among Us et d’autres applications qui n’étaient auparavant pas disponibles sur la version Mac de l’application. Boutique.

Une autre des nouveautés les plus importantes qu’il inclura est l’amélioration des performances de Safari, l’App Store aura des extensions pour ce navigateur et fournira de meilleures options de traduction de page et une conception d’onglets améliorée. Big Sur introduira également des améliorations dans les applications sociales Mac ainsi que dans les cartes, ce qui facilitera la navigation même avec des options 3D immersives.

Ce nouveau système d’exploitation sera compatible à partir du 12 novembre avec les modèles MacBook Air, MacBook Pro et Mac Pro 2013 et ultérieurs; Modèles iMac et Mac Mini 2014 et ultérieurs; MacBook Pro 2015 et versions ultérieures et iMac Pro 2017 et versions ultérieures.

Les Mac seront compatibles avec les jeux iPhone et iPad

Que pensez-vous de toute l’actualité Apple? Êtes-vous intéressé par la nouvelle puce M1? Jouerez-vous aux applications iPhone et iPad sur Mac? Dites le nous dans les commentaires.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur Apple en visitant cette page.

