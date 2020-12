Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Un jeu dont on a parlé ces derniers mois est Genshin Impact. Le jeu chinois qui a été comparé à Breath of the Wild a été à la fois critiqué et loué, et bien qu’il y ait ceux qui détestent son broyage, il y a aussi ceux qui jugent impressionnant qu’un tel jeu soit gratuit et puisse être joué sur les téléphones mobiles. À tel point que même Apple l’a nommé meilleur jeu iPhone de tout 2020.

Apple a récemment publié les gagnants du meilleur de l’App Store de 2020. Là, il a attribué une variété d’applications pour ses différents appareils. Ce qui attire vraiment l’attention des joueurs, c’est qu’il comportait également plusieurs catégories pour mettre en valeur le travail des différents développeurs de jeux vidéo.

Grâce à cette liste, nous savons que, pour Apple, le meilleur jeu qui a fait ses débuts en 2020 pour iPhone était Genshin Impact. Nous vous rappelons que ce n’est pas le seul prix remporté cette semaine, puisqu’il a remporté la même catégorie que les prix Google Play.

D’autres jeux ont également été récompensés

D’autre part, la publication d’Apple mentionne que Legend of Runeterra est le meilleur titre sorti pour iPad cette année. Enfin, il a décerné le prix du meilleur jeu Mac à Disco Elysium, un RPG qui a surpris la communauté PC l’année dernière.

D’autre part, Apple a nommé Dandara Trials of Fear comme le meilleur pour Apple TV. D’autre part, Sneaky Sasquatch a été nommé jeu de l’année par Apple Arcade.

Il convient de mentionner qu’Apple a présenté ces jeux comme les gagnants en raison de leur qualité, de leur conception créative, de leur facilité d’utilisation et de leur technologie innovante. Alors, considérez que ce sont les logiciels qui tirent parti du matériel qu’ils proposent.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ces gagnants? Dites le nous dans les commentaires.

