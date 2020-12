Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Age of Empires est l’une des franchises PC les plus emblématiques et finalement sa réactivation grâce à des éditions améliorées a été bien accueillie par la communauté, en particulier parce qu’elles forment une nouvelle base sur laquelle plus de contenu peut être mis, ce qui n’était pas possible dans leurs versions originales. Eh bien, dans le cas d’Age of Empires II: Definitive Edition, il y a de bonnes nouvelles car dans quelques semaines, son extension arrivera Seigneurs de l’ouest.

Microsoft et Forgotten Empires, l’équipe en charge d’Age of Empires II: Definitive Edition, ont révélé le contenu de Seigneurs de l’ouest, extension qui arrivera le 26 janvier et qui ajoutera 2 civilisations et 3 campagnes narrées. Dans un premier temps, cette expansion verra l’arrivée des Bourguignons, une force bourguignonne, réputée pour l’utilisation d’une technologie militaire de pointe, ainsi que pour sa puissante unité de cavalerie. De leur côté, les Siciliens seront chargés d’établir l’un des royaumes les plus convoités de l’Europe médiévale et sont soutenus par leur unité d’infanterie.

Également, Seigneurs de l’ouest emmènera les joueurs d’Age of Empires II: Definitive Edition pour découvrir la campagne d’Edward Longshanks à travers l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse, aux commandes des forces britanniques. La deuxième campagne mettra en vedette les grands-ducs d’Occident, ducs de Bourgogne dans leur avance contre le royaume français. Enfin, la troisième campagne sera Los Hauteville, où nous découvrirons l’histoire de Robert de Hauteville et son ascension sociale qui l’a conduit du statut de voleur fuyant la Normandie à cimenter la fondation qui a transformé sa famille en ducs d’Italie.

Age of Empires II: Definitive Edition est disponible sur PC et dans ce lien vous trouverez toutes les informations relatives.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source