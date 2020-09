Le ventilateur a trouvé le pack d’appoint rempli de saleté sous une étagère.

C’est presque une évidence de dire ça Pokémon est l’une des franchises le plus grand et le plus cher du monde. Ces créatures transcendent les jeux vidéo et leur pouvoir est perçu de nombreuses manières culturelles. Pokémon possède un jeu de cartes à collectionner, qui se joue à la fois forme réelle comme dans un jeu vidéo gratuit. Ces cartes, en plus d’être utilisées pour jouer JCC Pokémon, ils sont très appréciés des collectionneurs.

Le collectionneur @PokemonPuller (Gio Martin) a trouvé un paquet de la collection dans un magasin américain de la chaîne Target Ensemble de base 2 de l’année 2000. C’était sous une étagère en bon état apparent, mais très sale. Comme Martin l’a dit à @ Leonhart54YT, un youtubeur spécialisé dans ouvertures de cartes Pokémon, j’avais entendu dire que certaines personnes ils ont trouvé des paquets dans certains de ces établissements et a tenté de tenter sa chance. Cela a bien fonctionné.

Gio Martin a fait l’ouverture du package dans une vidéo sur la chaîne de Leonhart dans laquelle il raconte toute l’histoire de la découverte. Malheureusement pour le collectionneur, le pack cela n’a pas pas de carte rare ou spéciale. Dommage, parce que j’aurais peut-être pu en obtenir qui pourraient être vendus pour un fortune. En fait, il y a quelques mois, nous vous avons dit qu’une carte Pikachu avait été vendue 233 000 $.

