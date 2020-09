Plus de puissance par rapport à un prix plus abordable, quelle option vous semble la plus attractive dans la nouvelle génération de Xbox?

Cela a été une semaine spéciale pour les fans de Xbox et posséder Microsoft qu’à la suite d’une fuite, il a finalement publié à la fois la Xbox Series S dont la rumeur était longue, ainsi que le prix et la date de sortie de la Xbox Series X. Deux attentats à la bombe informatifs qui ont généré des centaines et des centaines de commentaires dans le magazine, ainsi que des opinions et des discussions sur les deux machines de nouvelle génération.

La Xbox Series S est totalement engagée dans le format numériqueNous avons déjà parlé de la Xbox Series X et de sa puissance à plusieurs reprises, de sorte que, ces jours-ci, toute l’attention a tourné autour de la conception du modèle Xbox le moins cher, et comment la Xbox Series S offre une telle puissance pour une si petite console. Pour vous donner une meilleure idée de son potentiel, nous avons récemment publié une comparaison entre les caractéristiques techniques de la Xbox Series X et de la Series S.

Alors avec tous les détails sur le tableau, compte tenu de son prix, de ses caractéristiques techniques et de l’engagement numérique en Série S par rapport au format plus traditionnel de la Série X, quelle option trouvez-vous la plus attractive? Nous ouvrons le débat parmi les lecteurs de Jeux 3D pour que vous puissiez nous dire quelle est votre option préférée: la Xbox Series X avec toute sa puissance technique? La Série S avec son pari nouvelle génération à un prix bien plus abordable? Que pensez-vous de ses avantages? N’hésitez pas à laisser vos commentaires et à participer à l’enquête.

En savoir plus sur: Xbox Series S, Xbox Series X et Readers Say.











