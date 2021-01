Disney a franchi une autre étape clé pour continuer à profiter de l’univers Star Wars au-delà des séries et des films. Cette semaine, deux informations extrêmement importantes ont émergé: façonnera l’avenir de la franchise galactique dans les jeux vidéo. Le premier est que ceux dirigés par Mickey Lucasfilm Games relancé, une maison d’édition dont l’objectif sera de gérer tous les jeux Star Wars et Indiana Jones. Ce dernier aura d’ailleurs un nouveau jeu de Bethesda et Machine Games (Wolfenstein).

Massive Entertainment, responsable de The Division et du studio interne d’Ubisoft, créera un jeu Star Wars en monde ouvert

Cependant, l’annonce de la résurrection de Lucasfilm Games a été une surprise encore plus grande. Arts électroniques, qui détenait les droits de développement des titres Star Wars depuis 2013, perdu votre accord d’exclusivité. Ainsi, le distributeur américain ne sera plus le seul à pouvoir s’impliquer dans des projets Star Wars à partir de 2023. En fait, Lucasfilm Games a déjà confirmé que Ubisoft et Divertissement massif (The Division) va créer un jeu vidéo Star Wars en monde ouvert.

Ceci, bien sûr, ouvre la porte à d’autres entreprises pour rejoindre l’univers dans les années à venir. Cependant, pour arriver à ce point, une série d’événements a dû se produire obligé Disney à repenser sa stratégie dans l’industrie du jeu vidéo. Alors que la franchise réussit actuellement sur Disney Plus grâce à The Mandalorian, et que l’avenir semble prometteur dans les films, il n’en a pas été de même pour les jeux.

Opportunités manquantes

S’il y a un secteur du divertissement qui a su profiter de la pandémie pour croître de façon exponentielle, c’est bien celui des jeux vidéo. En 2020, nous avons entendu comment divers titres ils comptaient sur le confinement pour augmenter leur popularité et, par conséquent, vos revenus. Animal Crossing: New Horizons, Fortnite, Call of Duty: Warzone, Fall Guys et Among Us ne sont que quelques exemples dans une longue liste. Et Star Wars? Eh bien, il était complètement absent de toute liste.

Disney ne peut plus se permettre de passer à côté d’opportunités supplémentaires pour faire de Star Wars se démarquer dans l’industrie du jeu vidéo

Il est évident que l’industrie du jeu vidéo continuera de croître dans les années à venir. Disney ne peut plus se permettre que Star Wars soit hors des points forts de l’industrie. L’opportunité de revenus qui leur manque est énorme et il est clair que la marque a tout le potentiel pour gagner un créneau important sur le marché. Le problème est que, très probablement, ils n’ont jamais prévu qu’Electronic Arts ne serait pas en mesure d’exploiter la mine d’or.

Quand Disney a acheté Lucasfilm en 2012, un an plus tard a choisi EA pour diriger le développement de nouveaux jeux Star Wars. Personne ne peut les blâmer pour leur décision. Quelle que soit notre façon de penser Electronic Arts, c’est un éditeur géant, stable et expérimenté. Leurs revenus montrent qu’ils ont réussi à gérer favorablement leurs contrats de licence tiers et à s’adapter aux nouveaux modèles économiques. Malheureusement, avec Star Wars, ils ne l’ont pas montré.

Adieu l’exclusivité d’Electronic Arts

Soyons honnêtes. Electronic Arts n’a pas pu gérer correctement la licence Star Wars. Il leur a fallu six ans pour enfin livrer un travail à la hauteur des attentes. Son nom est Star Wars Jedi: Fallen Order, l’un des meilleurs titres de 2019. Et bien que l’accueil ait été plutôt positif en termes d’audience et de ventes – plus de 10 millions d’exemplaires vendus – EA avait déjà marqué son destin avec les sorties robustes de Star Wars: Battlefront et Battlefront II.

L’histoire de Star Wars entre les mains d’Electronic Arts a été pleine de revers, y compris les annulations de plusieurs projets

N’oublions pas non plus la controverse qui a surgi sur la plusieurs projets Star Wars annulés par EA au fil des ans. Ces décisions ont conduit Visceral Games (Dead Space) à fermer ses portes et des créatifs tels qu’Amy Hennig (Uncharted) et Jade Raymond (Assassin’s Creed) ont quitté EA. Selon divers rapports, le distributeur donnait la priorité aux titres multijoueurs qui pourraient adopter un modèle avec des microtransactions. Cette stratégie signifiait tourner le dos aux jeux solo pendant plusieurs années.

Le succès de Star Wars Jedi: Fallen Order a prouvé à EA lui-même que les campagnes en solo avaient toujours leur place sur le marché. Mais c’était trop tard. Les échecs de la saga Battlefront, à la fois dans l’abus des microtransactions et dans son offre limitée de contenu de lancement, ont poussé Disney à se tourner vers de nouveaux horizons. Même si Electronic Arts continuera à développer des jeux Star Wars, votre contrat d’exclusivité ne sera pas renouvelé en 2023.

Un avenir propulsé par plus d’entreprises

Ubisoft a été le premier à s’inscrire pour créer plus de jeux Star Wars après Electronic Arts, mais vous pouvez être sûr que ce ne sera pas le seul. Cette fois, la clé est que Lucasfilm Games ne conclura aucun accord d’exclusivité avec aucune entreprise. Nous ne savons cependant pas si c’est Disney qui s’adresse aux éditeurs en fonction de leur expérience. Dans le cas spécifique d’Ubisoft, les Français ont montré leur capacité à imaginer des mondes ouverts dans les années récentes. La Division a même misé sur les fonctionnalités sociales avec des revenus récurrents.

Lucasfilm Games a précisé que, bien que “il y ait plus d’espace” pour que d’autres entreprises rejoignent la franchise, l’approbation leur incombe.

Sean Shoptaw, Vice-président principal des jeux mondiaux et des expériences interactives chez Disney, a déclaré à Wired que “il y a de la place pour les autres”; se référant, bien sûr, à d’autres entreprises pourraient développer de nouveaux titres de la franchise intergalactique. “Si vous regardez le paysage du jeu vidéo, c’est une population très diversifiée de personnes qui créent des jeux dans le monde entier. Pour nous, aller capturer la qualité qui existe dans ce monde et être rapide sur le marché, ce serait un grand défi de voie interne “.

Plus intéressant encore, Shoptaw a déclaré que les nouveaux jeux vidéo de Star Wars peuvent ou non être liés aux histoires qui se déroulent à la fois dans la série et sur grand écran. S’il y a un lien, ce sera parce que c’est le plus approprié pour ce récit. Ses paroles sont extrêmement importantes, car elles suggèrent que il y aura une liberté créative pour que les entreprises apportent vraiment de nouvelles idées, histoires et personnages à l’univers. Bien sûr, Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games, a clairement indiqué que ils dépendent s’il est approuvé ou non.

exister plusieurs entreprises qui pourraient démarrer un projet lié à Star Wars. Pourquoi ne pas penser, par exemple, à Activision prenant les rênes d’un FPS via les studios en charge de Call of Duty. Une Assemblée créative (Age of Empires IV) avec un titre de stratégie en temps réel. Nous ne pouvons même pas rejeter l’idée de l’implication des studios internes PlayStation et Xbox. Imaginez Naughty Dog (The Last of Us) développant un titre de franchise axé sur la narration. To Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas) créant un nouveau RPG Star Wars. Les possibilités sont nombreuses et seul le temps nous dira qui montera dans le train.

