Le joueur n’a pas participé à la ligue depuis qu’il a commencé à s’agenouiller pendant l’hymne américain.

Peu de gens se souviennent peut-être que le premier précédent de la vague actuelle de manifestations contre la discrimination raciale aux États-Unis était la protestations du quart-arrière de la NFL Colin Kaepernick, qui en 2016 a commencé à s’agenouiller lors de la représentation de l’hymne américain, avant chaque match de championnat. Le joueur n’était apparu dans aucune édition de Madden NFL depuis, mais Electronic Arts vient d’annoncer que le QB a été rétabli à la liste des agents libres du jeu.

Nous avons résolu nos erreurs passéesEA Sports« Nous avons eu une longue relation avec Colin, via Madden NFL et nous avons résolu nos erreurs passées grâce à la musique du jeu », a expliqué EA. «À partir d’aujourd’hui dans Madden NFL 21, les joueurs peuvent placer Colin Kaepernick à la tête de n’importe quelle équipe de la NFL en mode Franchise ainsi qu’en mode Play Now. Nous avons hâte de voir Colin dans les équipes. Madden NFL partout. «

Selon une ancienne version d’EA, Kaepernick n’était pas dans le jeu car l’éditeur n’avait pas les droits pour l’incorporer, avec laquelle il était implicite qu’il avait quitté, à un moment donné, la NFLPA, l’équivalent du syndicat des joueurs de la NFL, bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’informations à ce sujet. Fait intéressant, EA a soulevé ce détail lorsqu’il s’est retrouvé dans une impasse en supprimant le nom du joueur d’une chanson thème de Madden NFL 19, un incident qui a été interprété comme de la censure.

Le quart-arrière n’a jamais été expulsé, en tant que tel, mais une fois qu’il a quitté les 49ers de San Francisco, il était très difficile pour lui de recevoir de nouvelles offres, dans ce que plus d’un suspect était un veto tacite de la ligue, en raison de ses actions et du conséquences qui ont eu, autant d’athlètes professionnels emboîtant le pas et cela a valu à la NFL le rejet d’un segment du public américain, parmi eux, le président des États-Unis, Donald Trump.

Inutile de dire que les réactions aux nouvelles ont été fortement polarisées au sein de la communauté. Une communauté qui, d’ailleurs, est en colère contre la mauvaise qualité du dernier opus de la série. Colin Kaepernick a 32 ans et a été 4 ans sans jouer. Il y a un an, le quart-arrière a joué dans un autre événement controversé lorsque, face à la possibilité de revenir en championnat, la NFL a organisé une manifestation de démonstration pour lui devant les dépisteurs et divers membres de la presse, mais le quart-arrière a préféré effectuer l’exercice seul. conditions et lieu changé à la dernière minute.

En savoir plus: Madden NFL, Madden NFL 19 et Madden nfl 21.

