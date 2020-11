Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Atteindre le succès dans n’importe quel secteur n’est pas facile, mais il faut garder à l’esprit que tout peut être perdu en un seul instant. Dans le cas des jeux vidéo, ce n’est pas différent et un exemple en est la fin soudaine de la montée en puissance de Lab Zero Games, le studio responsable de Skullgirls et Indivisble, après que son patron, Mike Zaimont, ait été accusé de harcèlement et de promotion d’un environnement de travail. insensé pour vos travailleurs. Eh bien, le studio s’est effondré et l’une des récentes tentatives de la création pour rester dans l’industrie également.

Après le scandale causé par les accusations de harcèlement et la démission subséquente de nombreux travailleurs de Lab Zero Games, Mike Zaimont avait peu de chances de rester pertinent dans l’industrie, car il ne faut pas oublier que, selon les rapports, la création n’a pas suivi les suggestions. de s’éloigner de l’étude pour améliorer l’environnement de travail, on pense donc qu’il préférait tout brûler. Eh bien, au milieu de la chute de Lab Zero Games, Zaimont a été recruté par l’équipe française CaliBurst pour travailler chez Arc System Works dans le code de réseau Guilty Gear XX Accent Core Plus R, cependant, la controverse n’en a laissé aucun autre. option que sa suspension.

Une déclaration officielle de Hidden Variable et Autumn concernant Lab Zero Games et l’avenir de Skullgirls. pic.twitter.com/4qeoN9fgRj – Skullgirls Mobile (@sgmobile) 25 août 2020

Comme le souligne un rapport de Gamesindustry.biz, Takeshi Yamanaka, représentant d’Arc System Works, a envoyé une déclaration à Gamasutra dans laquelle il a rendu compte de la suspension de Mike Zaimont du projet sur lequel il travaillait, car lorsqu’il a été embauché, on s’attendait à ce que ses problèmes soient résolu dès que possible. Cependant, la situation s’est inversée et Zaimont a été impliqué dans des situations plus controversées, ce qui représente quelque chose d’inacceptable selon les codes Arc System Works, qui condamnent toutes sortes d’actes de harcèlement, de violence, de discrimination, etc.

Il est à noter que, contrairement à ce qui avait été rapporté au début, Zaimont n’a pas été licencié mais suspendu, il n’y a donc aucune clarté sur son avenir dans l’industrie. Bien entendu, il faut tenir compte du fait qu’il ne travaille pas directement pour la société responsable de Guilty Gear.

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source