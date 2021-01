DFC Intelligence ajoute qu’il s’agit d’un achat risqué et exclut Microsoft en tant qu’acheteur potentiel.

Le lancement de Cyberpunk 2077 a été un coup dur pour CD Projekt. Non seulement au niveau de l’image, mais aussi en termes de la valorisation de l’entreprise sur le marché boursier, malgré avoir réussi à vendre plus de 13 millions de jeux en comptant les rendements. C’est une situation de grande incertitude pour les actionnaires de la société, et pour un conseil d’administration qui a dû expliquer les circonstances de ce lancement. Cependant, dans certains cabinets de conseil tels que Intelligence DFC pense qu’il est trop tard pour fixer le cap et considère CD Projekt comme un candidat à acheter par d’autres entreprises.

Dans un rapport destiné à ses clients, cette firme passe en revue les origines et les conséquences de la polémique entourant Cyberpunk 2077. Ici, affirment-ils, le fait que le jeu avait surpassé certification sur consoles, couplé avec les déclarations de la société et les impressions positives du titre dans sa version PC, les a fait “croyez-nous le battage médiatique“, et en espérant que Cyberpunk 2077 a été à la hauteur. Cependant, les faits étaient ce que nous savons tous maintenant, et DFC commente que” la chose la plus remarquable est que toute cette débâcle aurait pu être évitée grâce à un marketing de base et le travail de relations publiques. Évidemment, retarder le jeu ou lancez uniquement la version PC ça aurait été le meilleur“.

Le cabinet considère que si CD Projekt avait eu l’aide d’un grand éditeur à la tête du projet, il aurait anticipé et atténué la polémique, évitant ainsi un impact aussi fort sur ses actions que celui vécu en décembre: «Les actions de CD Projekt a chuté de 50% en décembre. Ceci est inadmissible pour une entreprise qui lance un produit vedette de son catalogue. Une plus grande entreprise aurait empêché cela en relations publiques de base et marketing “.

DFC considère qu’il est peu probable que Microsoft enchérisse après l’achat de ZeniMaxPourtant, DFC pense que Cyberpunk 2077 ça va être un succès à long terme, mais “la réputation de la société a été ternie. La société devient désormais une société à surveiller candidat à un achat. Il s’agit là d’un cas où le travail marketing et éditorial d’une grande entreprise aurait fait des merveilles. Microsoft En tant qu’acheteur potentiel de CD Projekt, cette firme ne pense pas que Redmond entreprendra de gros investissements après l’achat de ZeniMax pour 7,5 milliards de dollars.

“L’achat de CD Projekt ce serait un pari risqué“Ils disent.” Même avec ses actions en baisse, CD Projekt a à peu près la même valeur que ZeniMax ou l’éditeur français Ubisoft. Cependant, il pourrait y avoir plusieurs entreprises prêt à prendre ce risqueA cela, la firme termine son rapport en notant que «la morale de Cyberpunk 2077 est que le travail des éditeurs dans la gestion de la distribution, du marketing et des relations publiques est toujours important».

Les versions PS5 et Xbox Series X de Cyberpunk 2077 arriveront en 2021

À la suite des problèmes de Cyberpunk 2077, CD Projekt a mis à jour sa feuille de route avec le jeu pour se concentrer d’abord sur les mises à jour et dans les arrangements, et plus tard dans l’arrivée de nouveaux contenus. Ainsi, le DLC gratuit promis pour début 2021 arrivera désormais après les mises à jour, et les versions de nouvelle génération du point de jeu à la seconde moitié de l’année. En attendant son arrivée, ceux qui souhaitent connaître les performances du jeu sur PS4 et Xbox One peuvent consulter notre analyse de Cyberpunk 2077 sur consoles.

En savoir plus sur: Cyberpunk 2077, CD Projekt, Studio Buying et Microsoft.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');