Terreur et survie dans la suite de The Forest qui sera disponible sur PC.

Tu te souviens de Sons of the Forest? Endnight Games a profité du gala The Game Awards 2019 pour annoncer cette suite de The Forest, leur hit indépendant sur PC qui combine terreur avec survie au milieu – vous l’avez deviné – d’une forêt pleine de dangers. Eh bien, après un an sans beaucoup de nouvelles sur son développement, le studio publie une nouvelle bande-annonce du jeu dans laquelle ils confirment également son première en 2021.

Disponible au début de l’actualité, le nouvelle bande-annonce pour Sons of the Forest nous met pleinement dans l’action dès le départ. Et après avoir survécu à un accident d’avion au milieu d’une île isolée, nous devrons survivre à quelque chose de bien plus terrible: le abominations cannibales qui se cachent dans l’ombre et qui ont faim. Bien entendu, il faudra utiliser les ressources qui nous entourent pour construire des abris et survivre dans notre quotidien, alors que nous essayons de percer les mystères de cette île.

Un premier regard sur le gameplay de cette suite qui arrivera sur PC en 2021, à défaut de préciser sa date de lancement. D’ici là, nous vous invitons à revoir notre analyse de The Forest afin que vous sachiez ce que son prédécesseur a offert, et si vous êtes resté vouloir avoir peur Vraiment sur vos ordinateurs, n’hésitez pas à consulter la liste des jeux d’horreur les plus populaires du moment à la recherche de votre prochaine aventure.

