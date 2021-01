Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 06/01/2021 14:55

Un peu plus d’un an après son lancement, La ville qui coule a été retiré des boutiques numériques en raison d’un différend juridique entre Nacon et Frogwares. Eh bien, aujourd’hui, il a été annoncé que le jeu reviendrait déjà sur toutes les plates-formes où il était auparavant vendu numériquement, bien que la bataille juridique entre les deux sociétés ne soit pas encore terminée.

Plus précisément, Frogwares a décidé de supprimer le jeu après Nacon violera l’accord sur la publication du titre. La résiliation dudit contrat a causé La ville qui coule a été supprimé de PSN, Xbox et Steam. La seule plate-forme où il était possible de l’obtenir numériquement était sur le Changer de boutique en ligne, dû au fait que Frogwares ils étaient chargés de publier eux-mêmes le jeu.

Nacon a annoncé qu’à partir d’aujourd’hui, il est possible de trouver La ville qui coule sur toutes les plateformes numériques, et malgré le fait que le litige avec Frogwares n’a pas pris fin, Nacon garantit que c’est «un pas dans la bonne direction».

La source: NACON

Fall Guys annonce trois costumes spéciaux inspirés de DOOM Eternal

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.