Il y a quelques heures, Electronic Arts était au milieu de la controverse après que les fans se sont rendu compte que la société avait commencé à ajouter des publicités réelles à EA Sports UFC 4 d’une manière plus intrusive. Les joueurs ont fait entendre leur voix et, en quelques heures, la controverse a atteint des niveaux si élevés que la société qui gère le jeu a abandonné cette campagne et a présenté des excuses aux joueurs.

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques heures, la situation a commencé à gagner en pertinence après que les utilisateurs ont partagé sur reddit et d’autres réseaux sociaux que des publicités commerciales ont commencé à apparaître dans EA Sports UFC 4 qui ne se limitaient pas aux impressions dans l’octogone (comme dans les tranches précédentes) Mais maintenant, des publicités promotionnelles de séries apparaissaient également avant et après une rediffusion, ce qui s’est avéré plus intrusif pour les fans qui étaient scandalisés de trouver ce type de publicité dans un jeu pour lequel ils ont payé 60 USD.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Electronic Arts prépare plusieurs améliorations pour Madden NFL 21 après avoir reçu de sévères critiques.

Electronic Arts a présenté ses excuses aux utilisateurs et supprimé les publicités commerciales

Electronic Arts était au courant de toute la situation et peu de temps après avoir reçu les critiques, il a publié une déclaration officielle via Eurogamer, dans laquelle il a confirmé qu’au début de la semaine, il avait activé le placement de ce type d’annonces, ce qui, en fait, Ils ne sont pas étrangers à la franchise, mais ils sont allés au-delà de simples marques sur la toile ou sur les panneaux du menu principal. En conséquence, il a confirmé qu’il avait éliminé cette catégorie de publicités.

«Il ressort clairement de vos commentaires que les publicités intégrées dans les rediffusions et l’expérience de superposition ne sont pas les bienvenues. Les publicités ont été désactivées par l’équipe et nous nous excusons pour toute perturbation du gameplay que les joueurs ont pu subir », a déclaré le développeur.

De même, Electronic Arts a reconnu que c’est un problème qui devait être discuté avec les fans auparavant, car ils veulent leur offrir la meilleure expérience de jeu et ont assuré que ce type de publicité « ne réapparaîtra pas à l’avenir ».

Que pensez-vous de la réponse d’Electronic Arts? Pensez-vous que ce type de publicité a perturbé l’expérience de jeu? Dites le nous dans les commentaires.

EA Sports UFC 4 est disponible sur PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en consultant sa liste ou en consultant notre avis écrit.

