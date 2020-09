NBA 2K21 est maintenant disponible sur PlayStation 4 et Xbox One, et il existe les meilleures versions pour MyPlayer et MyCareer que vous devriez connaître. Cependant, lorsqu’il s’agit de choix, il y a une décision difficile dans le choix de votre agent: Archie Baldwin ou Harper Dell. Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur l’agent à choisir.

Bien que NBA 2K21 ne soit disponible que pour les consoles de la génération actuelle pour le moment, il sera disponible sur les séries PS5 et Xbox lors du lancement des systèmes. Cependant, vous devrez avoir acheté l’édition Mamba Forever pour obtenir une mise à niveau inter-génération gratuite vers la version PS5 et Xbox Series X.

Bien qu’une copie de nouvelle génération soit attendue dans un proche avenir, vous découvrirez ci-dessous quel agent vous devez choisir dès maintenant: Archie Baldwin ou Harper Dell.

Quel agent dois-je choisir dans NBA 2K21?

Vous devez choisir un agent dans NBA 2K21 lors de la rédaction.

L’agent que vous pouvez obtenir est Archie Baldwin ou Harper Dell, et vous devez choisir entre eux car vous ne pouvez en avoir qu’un.

Il y a beaucoup de choses que vous devez considérer avant de prendre votre décision dans NBA 2K21: commission, fans, chimie et relations avec les marques.

Vous pouvez également être sentimental et choisir l’agent en fonction de sa relation avec la famille de votre personnage, alors il y en a aussi.

Archie ou Harper dans NBA 2K21?

Le choix entre Archie ou Harper dans NBA 2K21 peut se résumer à une commission plus élevée.

Avec Harper, vous gagnerez moins de VC par accord, mais vous obtiendrez des recommandations plus rapidement, tandis qu’avec Archie, vous gagnerez plus de VC par accord dans NBA 2K21, mais il faudra plus de temps pour obtenir des recommandations.

En plus de la commission, il y a aussi le facteur des fans.

Vous gagnerez des fans en jouant dans le quartier si vous choisissez Archie, tandis que vous gagnerez plus de fans dans la ligue si vous choisissez Harper.

Baldwin est un ami proche de la famille de votre joueur, et rester avec lui rendra votre joueur fidèle. Cela vous aidera à développer la chimie de vos coéquipiers.

Pendant ce temps, choisir Dell réduira simplement l’impact des événements chimiques négatifs des coéquipiers.

Enfin, il y a des marques. Vous devriez pouvoir obtenir toutes les marques, quel que soit l’agent que vous choisissez, mais vous conclurez des accords plus rapidement avec certaines d’entre elles en fonction de votre choix.

Choisir Archie se traduira par moins de fans nécessaires pour Addias, New Balance et Under Armour, tandis que c’est Nike, Converse et Kia pour Harper.

Tous les facteurs ci-dessus sont les facteurs à prendre en compte lors du choix entre la paire.

