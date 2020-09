Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRE

02.09.2020 11h55

Profitant de la résurgence de la nouvelle collection, La montée de Zendikar, Les sorciers de la côte a détaillé ses plans futurs pour Magic The Gathering: Arena. Comme prévu, ce nouveau jeu de cartes sera disponible le 17 septembre dans la version en ligne, et la version physique jusqu’au 25 septembre. Heureusement, ce n’est pas tout ce qui a été publié.

L’une des révélations les plus importantes est que Magic The Gathering: Sable Il atteindra les appareils mobiles, mais malheureusement, aucune date de sortie exacte ni aucun détail supplémentaire n’a été établi. D’autre part, L’avènement de Zendikar ramènera des compétences comme Atterrissage et stimulation. De même, une nouvelle capacité appelée Groupe sera introduite qui vous donnera la possibilité de mélanger différents types de créatures à thème pour créer de fortes capacités.

Et last but not least, on nous a présenté un aperçu de l’avenir de La magie:

– Kaldheim – World of Vikings in Magic – Hiver 2021

– Strixhaven – L’université la plus élitiste du multivers – Printemps 2021

– Aventures dans les royaumes oubliés – Crossover avec Dungeons & Dragons – Été 2021

– Innistrad – Loups-garous et vampires – Fin 2021

– Time Spiral Remastered – Sans date

– Horizons modernes 2 – Sans date

Via: CBR

Nouveau regard sur les personnages de Dune

Rodolfo Léon

Editor chez atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.