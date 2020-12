Les utilisateurs pourront débloquer gratuitement les skins de cadeaux de Noël de Zur En Arrh et Anime Batman: Rocksteady.

Solide comme un roc surpris hier avec le lancement de deux nouveaux costumes pour le croisé à la cape dans Batman: Arkham Knight, son dernier jeu vidéo sorti il ​​y a plus de cinq ans. Ce sont deux costumes assez différents de celui que Bruce Wayne porte dans l’aventure d’action en monde ouvert, Batman d’anime Oui Zur En Arrh, l’un des “costumes” les plus colorés du personnage.

La peau de Zur-En-Arrh remonte à plus de 50 ans dans l’histoire de DC Comics, à un costume conçu par Tlano, un scientifique extraterrestre de la planète Zur-En-Arrh qui a été inspiré par Bruce Wayne pour devenir le Batman de sa planète, bien que l’origine de ce vêtement dans les dessins animés les plus modernes soit maintenant quelque chose de différent et de plus associé à la psyché du héros de Gotham. Concernant l’apparence de Anime Batman correspond à la vue dans Field Test, l’un des chapitres de l’anthologie animée Batman: Gotham Knight, et non le film Batman: Ninja.

Les deux costumes, cependant, étaient déjà sortis avant, seulement que ils étaient une motivation de WB Play, un service obsolète par Warner Bros. Avec sa sortie en tant que mise à jour gratuite, Rocksteady cherche à offrir un petit cadeau à ses utilisateurs en attendant les nouveaux jeux vidéo du studio et du personnage.

En ce sens, le studio britannique travaille sur Suicide Squad: Kill The Justice League, un titre situé dans le même univers que Batman: Arkham Knight. Le studio a récemment présenté des images de ses protagonistes. Quant au Dark Knight, on peut vivre une nouvelle histoire du personnage, ou plutôt de ses alliés, dans Gotham Knights cette année prochaine sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One.

En savoir plus: Batman: Arkham Knight et RockSteady.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');