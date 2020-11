Le service de jeu en nuage de Nvidia commencera sa version bêta sur iOS dans le navigateur Safari.

Fini le sont déjà cette fois où GeForce Now, le service de jeu en nuage de Nvidia, était sous le choc et perdait des jeux. Il semble que le soutien d’Epic Games au service ait servi à le relancer et ça ne s’arrête pas ajouter des jeux chaque semaine. Maintenant, Nvidia a partagé deux nouvelles importantes qui montrent que le service traverse en effet un grand moment.

Grâce à GeForce Now, Fortnite pourrait à nouveau être jouable sur iPhoneLe premier, et peut-être le plus intéressant, est que Nvidia a lancé le bêta depuis GeForce Now en tant qu’application Web via un navigateur Safari d’Apple. Ainsi, ils ont pu éviter exigences si spécifique qu’Apple a pour les applications de streaming dans son magasin. Ces restrictions, en fait, ont empêché, par exemple, le Xbox Game Pass d’être dans iOS, bien que Phil Spencer ait promis qu’ils négocieraient avec Apple.

Bien sûr, comme le rassemble Gamesindustry.biz, Phil Eisler, l’un des responsables de GeForce Now, a reconnu que ce pas la meilleure solution et que le service fonctionnera un peu moins bien que sur d’autres plates-formes, car il serait préférable qu’ils puissent l’implémenter via une application, mais ce sera la même chose que 95%. Il a également commenté que Nvidia et Apple ils ont parlé à ce sujet, mais que les restrictions de l’App Store rendraient l’expérience utilisateur très négatif.

Le plus curieuse tout est que Nvidia a annoncé qu’il travaillait avec Epic Games pour faire une version de Fortnite avec commandes tactiles améliorées pour le service, mais pas encore prêt. Autrement dit, grâce à GeForce Now, il est possible que Fortnite être à nouveau jouable sur iPhone, au cas où tout le désordre qu’Apple et Epic Games transportent ne suffirait pas.

En plus de cette actualité importante concernant iOS, dont il faudra voir comment il évolue, GOG a confirmé que intégrera avec GeForce Now et vous pouvez profiter de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 à partir du service. Enfin, notez que cette semaine sont arrivés au service Bee Simulator, Bridge Constructor: The Walking Dead, RuneScape, Trials Rising (Epic Games Store) et Elite Dangerous, l’un des jeux gratuits proposés par Epic Games cette semaine sur PC.

