Comme beaucoup d’entre nous savent déjà que nous sommes impatients de le voir sur consoles, La mise à jour 1.5 de Stardew Valley est maintenant disponible pour toute personne possédant une copie du jeu sur PC, ils peuvent donc déjà profiter des nouvelles options pour la ferme qu’elle apporte. Ainsi, depuis qu’il a été lancé de manière totalement inattendue il y a quelques jours, les joueurs de consoles nous attendions qu’il soit annoncé également pour ces plateformes et maintenant grâce à un Tweet que vous avez publié ConcernedApe, créateur du jeu (mais pas le seul développeur, puisque pour cette dernière version il a eu l’aide d’autres personnes) nous connaissons une fenêtre de lancement possible, même si vous devez encore beaucoup l’attraper avec une pince à épiler.

ConcernedApe aimerait voir la mise à jour 1.5 de Stardew Valley sur consoles d’ici fin janvier 2021

La mise à jour 1.5 sera disponible sur les consoles au début de l’année prochaine. Il est possible qu’il soit prêt à la fin du mois de janvier, mais je ne peux pas encore le garantir. Mobile n’a pas encore d’estimation de version. – ConcernedApe (@ConcernedApe) 27 décembre 2020

Nous, utilisateurs des réseaux sociaux, le savons, et c’est que Twitter est l’un des favoris des créateurs de jeux vidéo pour sortir des “bombes” car cela leur permet d’être beaucoup plus proche de tous ces joueurs qui passeront des heures et des heures dans les mondes qu’ils ont créés . Ainsi, le créateur de Stardew Valley a indiqué que la version 1.5 de ce jeu atteindra les éditions console au début de l’année 2021 et, bien que vous souhaitiez qu’il soit prêt à la fin du mois de janvier, vous ne pouvez pas garantir qu’il le sera.. Bien sûr, malheureusement pour les joueurs de la version appareil mobile, ce sera le dernier à recevoir la mise à jour 1.5, car il a même été confirmé qu’il n’y a même pas de fenêtre de lancement estimée, donc il n’y en a pas d’autre être extrêmement patient.

Par conséquent, nous ne pouvons que suivre de près le compte ConcernedApe pour voir si nous verrons enfin cette version 1.5 de Stardew Valley sur consoles fin janvier 2021. Et vous, combien d’heures de votre nouvelle vie avez-vous investi dans la croissance une ferme située à la périphérie de Pelican Town?

