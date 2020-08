Il y a quelques jours, nous avons appris les premiers détails de Wonder Boy: Asha dans Monster World, le prochain titre d’une saga de plateformes qui a gagné de nombreux adeptes tout au long de sa longue vie. Ainsi, au moment où le Gamescom 2020, et c’est l’un des titres que l’événement a utilisé pour montrer un nouvelle remorque, dans lequel on peut voir en mouvement ce remake de la version Genesis de Monster World IV (1994) qui arrivera complètement renouvelé et avec des graphismes 3D, mais en gardant l’essence du défilement latéral 2D.

Wonder Boy: Asha dans Monster World a maintenant été vu pour la première fois, et comme nous pouvons le voir, il a une apparence totalement renouvelée. D’une part, dans cette aventure, Asha doit se lancer dans un voyage pour faire survivre son royaume, afin de libérer les quatre Esprits. De plus, Pepelogoo vous accompagnera et vous permettra d’effectuer différentes actions, comme planifier ou effectuer un double saut. D’autre part, il a également été confirmé que ce remake comportera de nouveaux modes de jeu et d’autres éléments traditionnels, et qu’il s’agira également du premier opus de la saga à inclure le doublage.

Par conséquent, avec cette première bande-annonce sous le bras, la seule chose que nous pouvons faire est de continuer à attendre, alors que Wonder Boy: Asha dans Monster World arrive à Nintendo Switch, sur PlayStation 4 et sur PC (via Steam) au début de l’année prochaine 2021. Et vous, avez-vous envie de jouer à cette nouvelle version après avoir joué au remake du premier jeu également sorti sur la console hybride arrivée en 2017, suivi d’un nouvel opus en 2018 appelé Monster Boy and the Cursed Kingdom?

