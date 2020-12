Le jeu comprendra un nouveau contenu pour l’histoire dans ses mises à jour et pourra également avoir des performances visuelles accrues.

Assasin’s Creed Valhalla est en magasin depuis environ deux mois maintenant et Ubisoft a lancé plusieurs améliorations pour le jeu qui sont liées au contenu post-lancement qu’ils doivent fournir au Viking Adventures of Eivor dans les terres anglaises. Parmi eux, ses créateurs se sont concentrés sur l’amélioration de l’expérience sur les consoles de nouvelle génération, afin d’ajouter des améliorations techniques et de rendre le travail encore meilleur sur PS5 et Xbox Series X.

Ubisoft abandonne les améliorations techniques pour les versions PS5 et Xbox Series X du jeuLe jeu n’atteint pas la 4K native sur aucune des deux consoles, et il ne tire pas parti de la technologie de lancer de rayons sur les nouveaux systèmes. Julien Laferrière, producteur chez Ubisoft, a abandonné ce qui pourrait changer dans les nouvelles mises à jour gratuites, bien qu’il n’ait pas spécifié de détails plus spécifiques à ce sujet. Ce ne serait pas le premier patch avec lequel les performances du jeu ont déjà été améliorées sur PS5 et Xbox Series.

“Il était important d’avoir des corrections pour améliorer la qualité dans le Plans post-lancement Valhalla et être capable de réagir aux nouvelles plateformes. Nous avons eu une excellente réception sur PS5, Xbox Series X et PC et les gens apprécient les fonctionnalités haut de gamme du jeu, alors nous voulons continuer à capitaliser sur cela. Je ne veux pas que cela ressemble à un cliché, pour moi, c’est juste écouter ce que la base de joueurs dit et réagit », a déclaré Laferrière à Game Informer.

Bien qu’il ne détaille pas quelles pourraient être ces améliorations dans les plans, il peut prochaines mises à jour l’apparence d’Assasin’s Creed Valhalla a été améliorée pour ajouter des options techniques que des jeux comme Watch Dogs Legion, de la même société, ont. Si vous voulez savoir ce que nous avons pensé du jeu, ne manquez pas notre analyse.

