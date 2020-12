Le catalogue du service Google s’enrichit de nouveaux jeux issus de la licence Ubisoft.

Stadia continue d’élargir son catalogue avec des jeux et des sagas flashy comme c’est le cas. Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Syndicate et Assassin’s Creed Unity se joignent au service de la Entreprise Mountain View dans le but de renforcer la présence de la licence dans le système.

Les joueurs de Stadia peuvent désormais profiter des jeux susmentionnés à partir de n’importe quel appareil compatible avec la technologie Google. Parmi les titres figure Assassin’s Creed Origins, qui a été le début du redémarrage de la licence, et qui nous emmène dans l’Égypte ancienne, étant le titre qui a été le point de départ d’Odyssey et du plus récent Valhalla.

De plus, Assassin’s Creed Syndicate est également disponible, ce qui nous amène au Révolution industrielle Londres à la fin de 1868, tandis qu’Assassin’s Creed se déroule dans le Révolution française en 1789, avec un Paris recréé en détail, qui a servi d’exemple pour les récréations ou même pour aider à reconstruire Notre-Dame.

Entre les dernières actualités Stadia, vous pouvez jeter un œil aux jeux gratuits proposés en décembre ou aux projets de Google d’ajouter plus de 400 jeux dans les années à venir.

En savoir plus: Ubisoft et Stadia.

