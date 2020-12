Le service d’abonnement de Google recherche la meilleure expérience possible pour les joueurs. Son intention est, sans aucun doute, qu’ils trouvent de grandes nouveautés dont ils peuvent profiter et avec lesquels apprendre toutes sortes d’histoires et de personnages. Par conséquent, la société a annoncé l’arrivée du credo de l’assassin. Mais pas seulement l’une des œuvres, mais à partir de ce moment, vous pouvez déjà profiter de trois œuvres spectaculaires.

Stadia est fier d’accueillir Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Syndicate et Assassin’s Creed Unity. Trois jeux spectaculaires qui nous apportent des aventures passionnantes et qui, bien qu’à leur époque, ils auraient pu avoir un certain rejet de la part de certains joueurs, aucun doute aujourd’hui ils bénéficient de notes élevées et de toutes sortes de fans au sein de la communauté des joueurs.

Dans le cas d’Assassin’s Creed Origins, nous trouvons le titre qui nous présente le début de tout au milieu de l’Égypte, étant l’un des titres qui ont accueilli Odyssey et, plus tard, à le temps du Valhalla. Bien sûr, il n’est pas le seul à avoir une histoire vraiment intéressante, mais ses deux compagnons nous offrent l’opportunité de connaître en profondeur la Révolution industrielle et la Révolution française.

Stadia continue d’augmenter ses options à pas de géant, offrant de grands avantages aux joueurs et garantissant le meilleur service possible. Par conséquent, nous sommes confrontés à l’une des propositions que les acteurs attendaient le plus et qui le font sans aucun doute avec une technologie qui a montré un grand potentiel. Jouez où vous voulez et profitez de la meilleure expérience possible.