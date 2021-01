Actuellement, de nombreux joueurs apprécient l’action présentée dans Assassin’s Creed Valhalla, l’une des grandes propositions que nous avons pu rencontrer en 2020 et qui nous a conduit à entreprendre la grande action Viking à la recherche de donner un bon foyer à notre clan. Avec une proposition aussi intéressante, il est frappant de vouloir tester notre capacité dans ce monde, bien qu’il y ait encore beaucoup plus à venir.

Nous savons que le studio travaille actuellement sur les DLC pour cette proposition, mais que se passerait-il si ce n’était pas le cas? le seul projet lié à Assassin’s Creed qu’ils ont entre les mains? Une récente rumeur partagée par le streamer français j0nathan a pointé du doigt un nouveau jeu de la licence qui aurait sa première en 2022 et qui serait développé par Ubisoft Sofia.

Le studio bulgare travaillerait sur ce projet et aurait déjà de l’expérience puisqu’ils sont les créateurs de Assassin’s Creed Rogue and the Origins DLC. Bien sûr, pour le moment, nous devrons attendre une confirmation officielle du studio car, bien que cela puisse être intéressant et même correspondre aux plans de la société après avoir connu la première de Valhalla et même Immortals Fenyx Rising, nous devrons encore attendre un peu plus longtemps. .

En attendant, nous vous rappelons que vous pouvez continuer à profiter de la proposition présente dans Assassin’s Creed Valhalla, titre disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 et PlayStation 5. Un moment idéal pour que les joueurs profitent des grandes propositions présentes dans la pièce qui nous mènera en Angleterre et qui est une révolution complète.