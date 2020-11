Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 12/11/2020 10h17

Assassin’s Creed: Valhalla C’est l’une des meilleures options pour profiter de la fin de l’année. La série meurtrière a toujours été populaire et à chaque nouvelle version, le public se précipite pour jouer. Maintenant, il a été révélé que La livraison la plus récente avait plus d’utilisateurs actifs le premier jour que Odyssey, le titre précédent de la série.

Selon Ubisoft, Valhalla a été activé par deux fois plus d’utilisateurs lors de son lancement par rapport à Odyssey. Pour le moment, il n’y a pas de données concrètes, mais cela ne devrait pas être une grande surprise, d’autant plus qu’en plus d’être disponibles sur PS4, Xbox One et PC, de nombreux utilisateurs des Series X et Series S ont sorti leurs nouvelles consoles avec ce titre.

Voici ce qu’Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, avait à dire à ce sujet:

«Nous sommes honorés de l’accueil des joueurs et extrêmement fiers de ce que nos équipes ont accompli avec Assassin’s Creed Valhalla, qui s’appuie sur le succès étonnant de ses prédécesseurs. Dans le cadre du COVID-19, expédier Assassin’s Creed Valhalla sur pas moins de sept plateformes est une réalisation incroyable pour toutes les équipes impliquées dans le monde. Nous sommes ravis d’accueillir les joueurs Xbox Series X | S et PlayStation 5 avec un jeu qui libère la puissance du nouveau matériel. Cela ouvre la voie à des vacances passionnantes, avec Assassin’s Creed Valhalla qui devrait être l’un des plus grands succès de la saison. “

Assassin’s Creed: Valhalla est maintenant disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Google Stadia et PC. Vous pouvez consulter notre revue du jeu ici, ainsi que notre gameplay Valhalla ici.

