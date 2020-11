Assassin’s Creed Valhalla est le nouvel épisode de la célèbre licence action-aventure de Ubisoft, où le joueur contrôle une série de personnages membres d’un ordre d’assassins à différentes périodes historiques avec des recréations parfaites de cultures anciennes. Cette fois, le joueur prendra le contrôle d’un assassin Viking, juste au moment de la Invasions vikings de Grande-Bretagne.

Ubisoft lancera la prochaine génération de consoles sur 10 novembre lors du lancement du nouvel Assassin’s Creed dans les magasins, qui, bien sûr, aura une version améliorée pour Xbox Series X et PlayStation 5. Microsoft a précisément été responsable de la publication gameplay commenté d’Assassin’s Creed Valhalla dans sa version de Xbox série x.

Dans la vidéo complète, nous examinons les avantages techniques du jeu sur la console de nouvelle génération de Microsoft, en plus de mieux comprendre le rôle d’Eivor et tous les systèmes de jeu dont nous profiterons. Le joueur choisira contrôler Eivor comme homme ou femme, puis entrez dans un monde viking qui arrive au 9ème siècle en Angleterre. Nous pourrons découvrir la vie des Vikings tout en conquérant des sites précieux, en améliorant notre établissement et en prenant d’assaut les forteresses fortifiées. Il y aura une grande variété de éléments typiques des jeux RPG cela nous permettra de personnaliser et d’améliorer notre caractère.

Assassin’s Creed Valhalla continue 4K à 60 ips sur Xbox Series X, qui nous permettra de profiter de la campagne anglaise comme jamais auparavant avec une qualité digne de la prochaine génération.