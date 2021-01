La société Ubisoft a réussi à être sur toutes les lèvres avec la sortie d’Assassin’s Creed Valhalla. Après tout, il nous a présenté une proposition amusante et surprenante dans laquelle le gameplay est unique et où l’expérience du joueur est satisfaisant quand il s’agit de connaître la vie d’un clan viking désireux d’avoir une nouvelle vie.

Mais si votre proposition semble déjà intéressante, cela l’est encore plus si l’on tient compte du fait que la proposition toujours de grandes améliorations. A cette occasion, Ubisoft a travaillé dur pour pouvoir proposer aux joueurs une grande amélioration de son travail en monde ouvert, cette fois avec l’intention de corriger des bugs, d’améliorer les performances et même d’ajouter quelques fonctionnalités spéciales pour les versions console.

Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft

En fait, l’une des fonctionnalités les plus intéressantes mentionnées dans la note de patch est que le bouton vibre lors de l’utilisation de l’archet. De cette façon on ressentira la tension de l’arc pour se préparer, donnant ainsi une sensation beaucoup plus réaliste. Concernant l’actualité, on trouve de nouvelles récompenses pour les joueurs grâce à Ubisoft Connect, ajoutant ainsi des réalisations pour accéder à de belles propositions.

Bien sûr, nous vous recommandons de jeter un œil à la note de patch, où ils détaillent une série de corrections basées sur les bugs et erreurs présents dans le jeu. De plus, le titre prépare l’avenir avec l’intention de se préparer à l’actualité qui sera présentée avec son DLC. Tout cela grâce à la proposition présente dans Assassin’s Creed Valhalla, un titre disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X et PlayStation 5.