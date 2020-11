Cinq jeux vidéo rejoignent le service de cloud gaming de Nvidia.

Comme vous le savez probablement déjà, GeForce Now, le jeu en nuage de Nvidia qui se synchronise avec les magasins numériques PC, ajoute chaque semaine de nouveaux jeux vidéo à votre catalogue. Cette fois, certains des les sorties les plus remarquables des derniers jours et le service a reçu un total de cinq nouveaux titres.

Ces titres sont donc: Assassin’s Creed Valhalla (de Epic Games Store et Ubisoft Connect), le nouveau jeu de Ubisoft, The Falconeer, jeu de Little Chicken Game Company, Bright Memory, XIII et RUNE II: Decapitation Edition. Comme il est devenu d’usage dans le service, les ajouts sont genres variés et avec des options pour différents types de joueurs.

Par dessus tout ressortir surtout deux titres: Assassin’s Creed Valhalla et The Falconeer. Le nouvel épisode de l’une des sagas les plus célèbres d’Ubisoft s’est avéré être un très bon jeu et nous reflétons cela dans notre analyse. D’autre part, The Falconeer a été une autre des versions en vedette cette semaine et peut déjà être apprécié sur GeForce Now Oui nous l’avons sur Steam.

Aussi, Bright Memory avec son spectaculaire action et le remake du classique XIII termine une semaine intéressante pour le service. Dans le cas du nouvel Assassin’s Creed, c’est un bon moyen de ne pas s’inquiéter de certains les problèmes de performance qui a eu le jeu, puisque le service va nous permettre d’exécuter au maximum un jeu qui a été un succès à ses débuts.

