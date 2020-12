Ventes physiques du nouveau CD Projekt RED en baisse de 80% après sa sortie.

Comme tous les lundis, le groupe GfK (via Games Industry) propose les données du ventes physiques de jeux vidéo au Royaume-Uni. Mais ce n’est pas n’importe quel lundi, loin de là. La Noël est juste autour du coin, et à ces dates importantes, Ubisoft sera rempli de fierté et de satisfaction d’apprendre qu’Assassin’s Creed Valhalla a été le jeu le plus vendu de la semaine dans le pays, avant tout un best-seller, et le a récemment publié Cyberpunk 2077.

Grâce aux remises de Noël d’Ubisoft, leur aventure Viking en monde ouvert a augmenté les ventes de 66% semaine après semaine, ce qui la propulse au sommet des charts hebdomadaires. Comme le souligne le média susmentionné, c’est la première fois dans l’histoire qu’un jeu Ubisoft est le noël numéro 1 au Royaume-Uni, et ce n’est que la troisième fois en 15 ans que la semaine précédant Noël est dirigée par un jeu autre que FIFA ou Call of Duty.

C’est la troisième fois en 15 ans que CoD ou FIFA ne sont pas les best-sellers à NoëlEn fait, les deuxième et quatrième places de la liste sont respectivement occupées par Call of Duty Black Ops Cold War et FIFA 21. Et l’industrie des jeux note que c’est la première fois qu’un nouveau jeu de la sous-série “Black Ops” n’a pas mené la saison de Noël dans sa première année. Mais passons un instant à la troisième position. Cyberpunk 2077 laisse tomber deux places sur les graphiques après une 80% de baisse de ventes physiques par rapport à la semaine de la première. C’est un déclin courant des titres à un joueur au format physique, bien qu’il puisse avoir été motivé par les performances du jeu sur les versions console.

En cela, Cyberpunk 2077 a été supprimé du PS Store jusqu’à ce que CD Projekt corrige les problèmes avec le jeu, il peut donc y avoir un futur ramassage dans le ventes physiques du jeu, étant donné l’impossibilité de l’acquérir au format numérique pour PS4. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces jeux, voici notre analyse d’Assassin’s Creed Valhalla, et voici l’analyse de Cyberpunk 2077 sur consoles. Sans plus tarder, voici les 10 jeux les plus vendus de la semaine au Royaume-Uni, au format physique:

Top 10 UK (classé la semaine dernière)

Assassin’s Creed Valhalla (4)

Call of Duty Black Ops Guerre froide (2)

Cyberpunk 2077 (1)

FIFA 21 (5)

Animal Crossing: Nouveaux horizons (3)

Spider-Man: Miles Morales (8)

Mario Kart 8: Deluxe (7)

Just Dance 2021 (6)

Aventure en forme d’anneau (16)

Super Mario 3D All-Stars (10)

