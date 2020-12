La nouvelle mise à jour introduit d’importants ajustements d’équilibre pour les ennemis du jeu.

Le nouveau patch Assassin’s Creed Valhalla est maintenant disponible. Ubisoft continue d’affiner son aventure Viking en monde ouvert avec un mise à jour 1.1.0 qui prépare nos colonies à l’arrivée de l’événement spécial de Noël. Et le plus important, introduire de nombreux arrangements dans le jeu pour certains incidents très spécifiques, des bugs et des problèmes dans les missions, à ce bug qui a causé le Season Pass n’apparaissait pas comme «acquis» à certains acheteurs dans le Version PS5.

Dans ses notes de patch, Ubisoft présente une liste d’un kilomètre de correctifs dans les missions du jeu, allant de problèmes mineurs à des erreurs qui pourraient empêcher la progression du joueur. De plus, comme d’habitude dans les notes d’Ubisoft, ils citent des améliorations pour certains bogues si spécifiques qu’il est difficile de croire qu’ils existent, comme un bogue où “frapper un cheval avec un navire saxon l’a fait disparaître une fois monté. “Et diverses améliorations de performance et stabilité dans le titre, y compris la solution à certains plantages du jeu dans la version PC.

Au-delà de ces correctifs, la mise à jour 1.1.0 d’Assassin’s Creed Valhalla introduit également plusieurs paramètres de balance dans l’aventure, les boss les moins puissants seront désormais adaptés à notre niveau pour un plus grand défi, tandis que les ennemis ordinaires peuvent atteindre un maximum de 51 niveaux de puissance en dessous les nôtres, et ils apparaîtront en vert dans ce cas. Enfin, et comme nous l’avons mentionné au début, le Season Pass devrait maintenant apparaître comme acheté dans les versions PS5 du jeu.

Dans la perspective des prochaines dates, le nouveau patch comprend également quelques Nouveau contenu qui sera disponible prochainement, comme le festival de Yule. Une célébration Viking que nous pouvons célébrer dans le jeu en tant que événement de Noël, avec de nouvelles activités et récompenses. Si vous n’avez pas encore tenté cette aventure, qui était le jeu le plus vendu de novembre en Espagne, voici notre analyse d’Assassin’s Creed Valhalla.

