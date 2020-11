Avec une première conçue pour la génération actuelle et la génération suivante, Assassin’s Creed Valhalla promet d’être l’une des grandes expériences qui verra sa première spectaculaire le 10 novembre. Avec une proposition intéressante dans laquelle les Vikings seront les principaux protagonistes de l’histoire, nous sommes confrontés à une aventure qui tentera de nous offrir l’opportunité de connaître un peu mieux l’une des cultures nordiques les plus importantes.

Son héritage, sa mythologie … Il y a de nombreux points que l’on peut vivre avec une grande intensité dans le travail de l’entreprise française. Et puisque la présence des dieux sera l’un des points les plus importants de ce travail, la société a souhaité partager une bande-annonce centrée sur la mythologie nordique, donnant ainsi l’opportunité de connaître une toute petite partie du monde ouvert qui nous sera présentée.

Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft

L’intrigue du jeu se concentre sur le moment où l’Angleterre commence à établir le christianisme, étant les autels vikings élevés pour les dieux nordiques, il en reste peu resté des religions païennes. De cette façon, comme on peut le voir dans la bande-annonce, il y a des personnages imposants tels que Odin, Freya et Loki qui seront fidèlement représentés dans le jeu.

Assassin’s Creed Valhalla sera disponible à partir du 10 novembre à PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5 et Stadia. C’est l’une des propositions dans lesquelles nous pouvons endosser le rôle d’un guerrier courageux, à la fois dans ses versions féminine et masculine, pour découvrir une histoire spectaculaire dans laquelle seuls les plus courageux ont l’opportunité de se retrouver à Valhalla avec Odin .